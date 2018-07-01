Медведев поздравил Курляндского с юбилеем

Мединский поздравил с юбилеем писателя и сценариста Курляндского

Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил писателя, автора сценариев мультфильмов про попугая Кешу и других Александра Курляндского с 80-летним юбилеем, отметив, что его творчество не перестает радовать юных зрителей и учит отличать детей добро от зла.

"Талантливый писатель и сценарист, автор замечательных книг для детей, вы добились подлинных высот в профессии. На протяжении десятилетий мультфильмы, созданные по вашим произведениям, не перестают радовать юных зрителей, рассказывают им о дружбе и приключениях, учат отличать доброе от дурного", — говорится в поздравительной телеграмме.

Министр отметил, что такая популярность и востребованность — "закономерный результат самоотдачи, непрестанного творческого поиска и искренней любви к искусству".