Медведев поздравил Курляндского с юбилеем

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Мединский поздравил с юбилеем писателя и сценариста Курляндского 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил писателя, автора сценариев мультфильмов про попугая Кешу и других Александра Курляндского с 80-летним юбилеем, отметив, что его творчество не перестает радовать юных зрителей и учит отличать детей добро от зла.
"Талантливый писатель и сценарист, автор замечательных книг для детей, вы добились подлинных высот в профессии. На протяжении десятилетий мультфильмы, созданные по вашим произведениям, не перестают радовать юных зрителей, рассказывают им о дружбе и приключениях, учат отличать доброе от дурного", — говорится в поздравительной телеграмме.
Министр отметил, что такая популярность и востребованность — "закономерный результат самоотдачи, непрестанного творческого поиска и искренней любви к искусству".
Александр Курляндский — автор сценария нескольких серий "Ну, погоди!", мультфильмов "Возвращение блудного попугая", "Великолепный Гоша" и других, является заслуженным деятелем искусства РФ. Родился в 1938 году в Москве, в 1961 году окончил Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева (ныне НИУ "Московский государственный строительный университет").
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