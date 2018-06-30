Навальный покинул Россию

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Навальный улетел в Будапешт перед митингами 

Рамблер 4 часа назад
В субботу утром Алексей Навальный вместе с семьей покинул Россию, отправившись в Венгрию. Из столичного аэропорта Внуково он вылетел в Будапешт. Видео, снятое во время посадки, опубликовал телеграм-канал Life Shot.
Ранее оппозиционер сообщил, что за ним следят.
«1 июля у нас акции везде санкционированные. В Москве митинга пока нет, в регион ехать я не планировал, но понятно же, как работает система: а давайте на всякий случай закроем, из камеры ему сложнее призывать будет. Чтобы лишить «правоохранителей» такого повода, решил провести 1 июля где-нибудь вне зоны этого «Алексей Анатольевич, проследуйте в автобус»», — написал он в Facebook.
Завтра в нескольких городах России ожидаются митинги против повышения пенсионного возраста, который запланирован на 1 июля. В семи городах акции уже санкционированы.
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