Навальный покинул Россию

Навальный улетел в Будапешт перед митингами

Ранее оппозиционер сообщил, что за ним следят.

«1 июля у нас акции везде санкционированные. В Москве митинга пока нет, в регион ехать я не планировал, но понятно же, как работает система: а давайте на всякий случай закроем, из камеры ему сложнее призывать будет. Чтобы лишить «правоохранителей» такого повода, решил провести 1 июля где-нибудь вне зоны этого «Алексей Анатольевич, проследуйте в автобус»», — написал он в Facebook.

Завтра в нескольких городах России ожидаются митинги против повышения пенсионного возраста, который запланирован на 1 июля. В семи городах акции уже санкционированы.