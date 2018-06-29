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Путин определил статус Каспийского моря
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Путин распорядился подписать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря 

ТАСС 1 час назад
Президент России Владимир Путин распорядился подписать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Принять предложение правительства о подписании Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Разрешить МИД России в ходе переговоров о подписании Конвенции вносить в ее проект, изменения, не имеющие принципиального характера", — говорится в документе.
Согласно распоряжению, конвенция будут подписана главами государств — участников.
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Как сообщалось ранее, конвенцией определяются и регулируются права и обязательства сторон в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над морем. Согласно документу, каждая сторона устанавливает территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль, отмеряемых от исходных линий, определенных конвенцией. Внешняя граница территориальных вод является государственной границей. Разграничение внутренних и территориальных вод между государствами со смежными побережьями осуществляется по договоренности между ними с учетом принципов и норм международного права.
Страны-участницы конвенции устанавливают рыболовную зону шириной 10 морских миль, прилегающую к территориальным водам. Разграничение рыболовных зон между государствами со смежными побережьями осуществляется по договоренности. В своей рыболовной зоне каждая страна обладает исключительным правом на осуществление промысла водных биологических ресурсов.
Кроме того, государства, подписавшие конвенцию, будут иметь исключительное право регулировать, разрешать и проводить морские научные исследования в своих территориальных водах, в своей рыболовной зоне, связанные с водными биологическими ресурсами и с разведкой и разработкой ресурсов дна и недр.
Стороны смогут прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря, а также подводные магистральные трубопроводы по дну Каспийского моря при условии соответствия их проектов международным экологическим требованиям и стандартам. Определение трассы для прокладки подводных кабелей и трубопроводов осуществляется по согласованию со стороной, через сектор дна которой должен быть проведен подводный кабель или трубопровод.
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