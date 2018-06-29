В Кремле прокомментировали «тайную сделку» Путина и Трампа

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Песков прокомментировал сообщения СМИ о намерении Трампа заключить с Путиным сделку по Сирии 

RT на русском 2 часа назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения телеканала CNN о том, что президент США Дональд Трамп намерен заключить с российским лидером Владимиром Путиным на встрече в Хельсинки сделку по Сирии.
>> Сделка с Путиным: США выведут войска из Сирии
«Я не понимаю, на чем зиждется вот это сообщение CNN, имеет ли под собой что-то эта информация, тут нам ничего неизвестно. Остаётся только удивляться», — сказал Песков.
Он отметил, что российской стороне не известно, что собирается президент Трамп сделать.
При этом Песков отметил, что на переговорах двух президентов тема Сирии будет комплексно обсуждаться. По словам, Пескова по ней предстоит «достаточно обстоятельный разговор».
Встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп намерен заключить с Путиным сделку по Сирии, в рамках которой из страны будут выведены американские войска.
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