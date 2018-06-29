«Они там у себя разобраться не могут, а все санкциями балуются»

В Совфеде прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России

На проходящем в Брюсселе саммите ЕС договорились о продлении секторальных санкций против России на полгода, сообщают СМИ. При этом накануне саммита от отдельных стран Евросоюза исходили призывы отменить санкционный режим. В Совете Федерации считают, что если бы у Европы был повод отменить санкции, «не потеряв лицо», это уже было бы сделано.

Лидеры стран-членов Евросоюза решили продлить антироссийские экономические санкции еще на шесть месяцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Хотя официальное заявление еще не было выпущено, в России уже активно комментируют решение лидеров Евросоюза.

«Они там у себя разобраться не могут, разваливается Евросоюз, а они все санкциями балуются. Просто смешно от всего, что они делают. Занимаются ерундой, не думая о будущем», — приводит РИА «Новости» слова вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса.

Он отметил, что уже целый ряд европейских стран открыто признали, что санкции вредят прежде всего их собственным экономикам.

Стоит отметить, что в преддверии саммита в Евросоюзе в очередной раз активно велись разговоры о возможной отмене санкций. Так, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что на саммите ЕС будет обсуждаться вопрос снятия экономических ограничений с России.

«Австрия и Италия уже выступают за отмену санкций с России. Этот вопрос будет постепенно продвигаться к официальному обсуждению в ЕС», — сказал чешский премьер.

Он добавил, что, несмотря на позицию президента Чехии Милоша Земана , который выступает за отмену антироссийских санкций, он против данного решения.

На противоречия по вопросу санкций внутри Евросоюза указывает и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

«Налицо разброс мнений — от «железобетонной» Польши до все более сомневающейся Италии. В этой «линейке» центр тяжести раз за разом сдвигается от условной Польши в сторону условной Италии», — написал Косачев на своей странице в фейсбуке.

По его словам,

«если бы у сторонников отмены санкций появились бы хоть какие-то аргументы, какой-то повод пересмотреть санкционирую политику, сохранив лицо, решение тут же оказалось бы иным».

Санкции ЕС в отношении России действуют по трем отдельным направлениям. Это визовые ограничения для граждан РФ, секторальные экономические санкции и санкции в отношении Крыма . На саммите Евросоюза 28-29 июня решается судьба секторальных санкций, срок действия которых истекает 31 июля.

Евросоюз ввел данные ограничения в отношении России в 2014 году на фоне украинского конфликта. Лидеры ЕС в 2015 году привязали действие этих мер к выполнению минских соглашений. Решение о продлении санкций ЕС принимает каждые полгода.

Секторальные санкции действуют в отношении банков, предприятий энергетического и оборонного секторов — этим компаниям закрыт доступ к европейскому рынку капитала. Кроме того, ограничения касаются торговли оружием и поставок России товаров двойного назначения (товаров, которые можно использовать как в мирных, так и в военных целях). Также в Россию запрещено экспортировать технологии, которые могут использоваться для добычи нефти и ее разведки.

Российская сторона неоднократно заявляла о том, что считает санкции незаконными, и отвечает на них своими ограничительными мерами.

На днях премьер-министр Дмитрий Медведев призвал изучить вопрос продления контрсанкций на 2019 год. Об этом он сказал на совещании по вопросам международной торговли.

Он напомнил, что российская сторона ввела ответные меры против ряда стран по отдельным категориям товаров. Премьер также отметил, что ответные санкции сохраняют силу.

«И с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, некоторых других странах, нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на последующий период», — сказал Медведев.