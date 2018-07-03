Ещё
Американского сенатора поразил аншлаг в Госдуме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американского сенатора поразил аншлаг в Госдуме 

РИА Новости 3 июля 2018
Фото: РИА Новости
Главу делегации конгрессменов США сенатора Ричарда Шелби поразил аншлаг в зале пленарных заседаний Госдумы.
Во вторник делегация конгрессменов провела переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а затем прибыла в Госдуму на встречу со спикером Вячеславом Володиным. Он решил показать конгрессменам, как работают депутаты, и проводил делегацию в зал пленарных заседаний.
"Позвольте поблагодарить вас за гостеприимство и за радушие — что позволили увидеть Государственную Думу в работе. Отрадно, что был полный аншлаг, все (депутаты — ред.) были на местах и все принимали участие", — сказал Шелби.
"Мне кажется как раз вопрос полного аншлага, чтобы все были на своих местах, является актуальным как для нижней, так и для верхней палаты конгресса США", — добавил он.
Визит делегации парламентариев США в Россию выпал на период, когда Москва и Вашингтон готовятся к первой полноформатной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее Москву посетил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии2  Ещё 99 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»136
Москва ушла под воду24
Савченко избили в Киеве68
У россиян появится новый вид заработка15
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло26
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение