Американского сенатора поразил аншлаг в Госдуме 

Главу делегации конгрессменов США сенатора Ричарда Шелби поразил аншлаг в зале пленарных заседаний Госдумы.
Во вторник делегация конгрессменов провела переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а затем прибыла в Госдуму на встречу со спикером Вячеславом Володиным. Он решил показать конгрессменам, как работают депутаты, и проводил делегацию в зал пленарных заседаний.
"Позвольте поблагодарить вас за гостеприимство и за радушие — что позволили увидеть Государственную Думу в работе. Отрадно, что был полный аншлаг, все (депутаты — ред.) были на местах и все принимали участие", — сказал Шелби.
"Мне кажется как раз вопрос полного аншлага, чтобы все были на своих местах, является актуальным как для нижней, так и для верхней палаты конгресса США", — добавил он.
Визит делегации парламентариев США в Россию выпал на период, когда Москва и Вашингтон готовятся к первой полноформатной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее Москву посетил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.