Названа дата встречи Путина и Трампа

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Путин встретится с Трампом в Хельсинки 16 июля 

РИА Новости 2 часа назад
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля, сообщила пресс-служба Кремля.
"В соответствии с достигнутой договоренностью 16 июля в Хельсинки состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа", — говорится в сообщении.
Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Год назад Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.
Накануне в Россию для подготовки встречи двух лидеров приезжал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который провел встречи с Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и представителями Совета безопасности РФ. После переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что вопрос встречи президентов России и США обсуждается давно по закрытым каналам, уже достигнута договоренность о времени и месте проведения саммита. СМИ называли Вену и Хельсинки как возможные города для проведения саммита. Сам Трамп заявлял, что встреча возможна в Хельсинки после саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 11 июля.
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил журналистам, что Москва на встрече с Болтоном озвучила Вашингтону набор тем для проработки к переговорам Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, чтобы должным образом подготовить встречу глав государств. По мнению Болтона, лидеры РФ и США могут "найти области для конструктивного сотрудничества" и "сам факт их встречи уже является очень важным". При этом он не ожидает конкретных договоренностей от саммита РФ-США. Сам Трамп сообщил, что планирует обсудить ситуацию в Сирии и на Украине.
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