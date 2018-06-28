Опрос: две трети россиян в целом довольны работой Путина

Две трети россиян в целом одобряют работу президента России Владимира Путина , не одобряет около трети, следует из данных опроса «Левада-Центра»

24% респондентов ответили «безусловно, да», и 41% — «скорее, да».

С неодобрением к деятельности Путина относятся 10% граждан. 21% скорее не одобряет. 5% не смогли ответить на вопрос.

Работой правительства в той или иной мере довольны 34% опрошенных, 61% недоволен. 5% затруднились ответить.

Около половины россиян (46%) думает, что страна движется по правильному пути. Так не считают 42%. 12 затруднились ответить.