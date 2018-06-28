Две трети россиян в целом довольны работой Путина

Две трети россиян в целом одобряют работу президента России Владимира Путина, не одобряет около трети, следует из данных опроса «Левада-Центра».
24% респондентов ответили «безусловно, да», и 41% — «скорее, да».
С неодобрением к деятельности Путина относятся 10% граждан. 21% скорее не одобряет. 5% не смогли ответить на вопрос.
Работой правительства в той или иной мере довольны 34% опрошенных, 61% недоволен. 5% затруднились ответить.
Около половины россиян (46%) думает, что страна движется по правильному пути. Так не считают 42%. 12 затруднились ответить.
Опрос проведен 22-26 июня 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.