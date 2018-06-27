«Вынужденная мера»: Россия продлит контрсанкции

Российские контрсанкции могут продлить на 2019 год. Такую возможность обсудят в правительстве РФ . Принятый в июне закон о контрсанкциях предусматривает возможность властям запрещать импорт товаров и приостанавливать сотрудничество с недружественными странами. Эксперты называют такое решение логичным: это вынужденная мера.

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал изучить вопрос продления ответных ограничительных мер на 2019 год. Об этом он сказал на совещании по вопросам международной торговли.

Он напомнил, что российская сторона ввела ответные меры против ряда стран по отдельным категориям товаров. Премьер также отметил, что ответные санкции сохраняют силу.

«И с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, некоторых других странах, нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на последующий период», — сказал Медведев.

Закон о контрсанкциях был подписан президентом Владимиров Путиным в начале июня. Документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

Закон содержит шесть возможных мер воздействия в отношении недружественных стран и организаций. В их числе прекращение или приостановление международного сотрудничества РФ , российских юрлиц с «недругами»; запрет или ограничение на ввоз на территорию РФ продукции и (или) сырья такими странами и организациями. Список «запрещенки» будет определяться правительством. Кроме того, им будет закрыт доступ к приватизации и госзаказу.

Также российские власти могут ограничить или вовсе запретить выполнение работ и оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также юридических лиц.

При этом изначально предполагалось принять более жесткую версию законопроекта о контрсанкциях. Так, первая версия документа содержала даже возможность запрета на поставку в Россию лекарств и сырья для фармпроизводств, редкоземельных металлов (например, титана), авиатехники. Однако такая редакция документа вызвала шквал критики, и в итоге от всей конкретики решили отказаться.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты ранее отмечали, что закон в итоге ушел от конкретики и стал рамочным.

Сама инициатива была нужна по большей части для обозначения позиций перед зарубежными партнерами, что Москва может ответить в любой момент, говорили они.

При этом как отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель уголовной практики юридической компании BMS LawFirm Тимур Хутов , «принятие законопроекта — политический жест».

Как рассказал в интервью «Газете.Ru» посол США в России Джон Хантсман , комментируя контрсанкции, в Вашингтоне «озабоченность вызывает именно та спираль, по которой развиваются события: на один ответ идет другой ответ и так далее».

Нынешнее решение продлить контрсанкции эксперты называют «вполне логичным».

По словам вице-президента Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Богдана Зварича, поскольку наши западные партнеры продолжают удерживать секционный режим по отношению к России, продлевая контрсанкции, мы сохраняем «некое сформировавшееся равновесие».

При этом говорить об отмене ответных санкций можно будет только в том случае, если западные страны начнут смягчать свои санкции, что в ближайшей перспективе выглядит маловероятным, добавляет он.

Как отмечает эксперт компании «Международный финансовый центр» Владимир Рожанковский , «сага с санкциями и контрсанкциями достигла своей точки невозврата».

«Отныне с каждым таким эпизодом будет все труднее и труднее найти новые санкционируемые объекты — слишком невелик объем торговли и тем более финансовых операций между нашими странами. То есть, нужно просто принять как должное, что хуже не будет, но и лучше, соответственно, тоже», — говорит эксперт.

Владимир Брутер , эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, считает, что продление контрсанкций, безусловно, — это вынужденная мера.

«Когда Евросоюз примет решение отменить санкции, тогда и Россия отменит. Это не правильное решение, а вынужденное. Правильных решений в таких ситуациях, скорее всего, не бывает», — заявил эксперт «Газете.Ru».

Россия, по его словам, просто «защищает свой выбор». «Других вариантов здесь просто нет. Когда исчезнут причины — не повод, а причины, тогда и исчезнет необходимость в санкциях. Но я почему-то думаю, что причины в ближайшее время не исчезнут», — сказал Брутер.