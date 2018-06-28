Россию призвали взять ответственность за MH17

Евросовет призвал Россию сотрудничать в расследовании по делу MH17

Европейский совет призывает Россию принять ответственность и сотрудничать в расследовании крушения на Украине малайзийского Boeing, говорится в проекте заключений открывающегося в четверг в Брюсселе двухдневного саммита ЕС.

"Европейский совет вновь заявляет о полной поддержке резолюции ООН 2166 относительно крушения рейса MH17. Он призывает РФ принять ответственность и в полной мере сотрудничать в обеспечении усилий по установлению истины, правосудия и ответственности", — говорится в документе, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости.

Других упоминаний России проект заключений саммита по итогам первого дня заседания не содержит.

Международная следственная группа (JIT) ранее представила промежуточные результаты расследования крушения МН17 на востоке Украины. Международное следствие утверждает, что малайзийский Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Москва категорически отвергает эти обвинения.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие. Он отметил, что РФ изначально предлагала совместную работу по расследованию, однако ее не допустили. При этом в работе следствия принимает участие Украина, несмотря на то, что Киев нарушил международные правила и не закрыл воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.