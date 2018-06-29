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В Вашингтоне Помпео провел встречу с Саркисяном
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В Вашингтоне Помпео провел встречу с Саркисяном 

РИА Новости 1 час назад
ЕРЕВАН, 29 июн — РИА Новости. Встреча государственного секретаря США Майка Помпео с президентом Армении Арменом Саркисяном прошла в Вашингтоне, видеокадры встречи опубликованы на официальном канале госдепа на видеохостинге YouTube.
Собеседники обменялись рукопожатиями и словами приветствия.
Саркисян находится в Вашингтоне в рамках многодневного зарубежного турне, в ходе которого он побывал также в Великобритании и Франции.
В столице США президент Армении принял участие в фестивале Смитсоновского института «Национальная жизнь», посвященном армянскому культурному наследию, провел ряд встреч в конгрессе и с представителями армянской общины.
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