В Вашингтоне Помпео провел встречу с Саркисяном

Собеседники обменялись рукопожатиями и словами приветствия.

Саркисян находится в Вашингтоне в рамках многодневного зарубежного турне, в ходе которого он побывал также в Великобритании и Франции.

В столице США президент Армении принял участие в фестивале Смитсоновского института «Национальная жизнь», посвященном армянскому культурному наследию, провел ряд встреч в конгрессе и с представителями армянской общины.