Генсек СЕ рассказал о переговорах с Путиным

Генсек Совета Европы рассказал о переговорах с Путиным

Об этом он сказал в ходе своего выступления в Страсбурге на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«Переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным были очень конструктивными», — цитирует ТАСС Ягланда.

20 июня Путин и Ягланд провели встречу в Москве, в ходе которой российский лидер заявил, что Москва разделяет позицию о необходимости полноценного сотрудничества с советом.