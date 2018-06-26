Генсек СЕ рассказал о переговорах с Путиным

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным были конструктивными.
Об этом он сказал в ходе своего выступления в Страсбурге на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
«Переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным были очень конструктивными», — цитирует ТАСС Ягланда.
20 июня Путин и Ягланд провели встречу в Москве, в ходе которой российский лидер заявил, что Москва разделяет позицию о необходимости полноценного сотрудничества с советом.