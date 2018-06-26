Ещё
Генсек СЕ рассказал о переговорах с Путиным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США послали мощный сигнал России
США послали мощный сигнал России

Генсек Совета Европы рассказал о переговорах с Путиным 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным были конструктивными.
Об этом он сказал в ходе своего выступления в Страсбурге на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
«Переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным были очень конструктивными», — цитирует ТАСС Ягланда.
20 июня Путин и Ягланд провели встречу в Москве, в ходе которой российский лидер заявил, что Москва разделяет позицию о необходимости полноценного сотрудничества с советом.
RT на русском: последние новости
СМИ сообщили о просьбе Кадырова к Путину о скоростной магистрали в Грозный В МИД поблагодарили ОБСЕ за критику в адрес Украины из-за ситуации с журналистами из России Путин поручил внести предложения по упрощённому приёму в гражданство России квалифицированных специалистов
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый канал отреагировал на мат Шейнина225
Ведущий выругался матом на Первом канале380
Сын Дементьева с женой покончили с собой45
США послали мощный сигнал России67
Турция жестко осадила США32
Видео
02:40
Москва готовит ноту Киеву
Конфликты В мире
01:05
Через мой импичмент: глава Македонии не меняет название страны
В мире Статьи
01:10
США послали мощный сигнал России
Армия Статьи
00:31
В небе над Забайкальем повисло «НЛО»
Наука и техника
04:44
Вредоносные санкции: страдают рубль и европейский бизнес
Экономика Статьи
03:00
У американцев появился новый «ночной кошмар»
Оружие Азия
00:17
Ведущий выругался матом на Первом канале
Шоу-бизнес Общество
01:12
Борисова осталась без квартиры в Москве
Шоу-бизнес
01:18
Медведев объяснил повышение пенсионного возраста
Экономика
00:55
Москалькова дала обещание морякам «Норда»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение