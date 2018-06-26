Россия поставила условие Европе по денежным отчислениям

Россия поставила условие Совету Европы

«Мы уже не излишни категоричны. Мы являемся страной с переполненной чашей терпения», — передает его слова ТАСС.

По его словам, Россия готова быть «основным плательщиком в Совете Европы», работать в Комитете министров СЕ, ПАСЕ, ЕСПЧ . Однако это возможно только «после того, как, в принципе, в ПАСЕ будет ампутирована возможность для лишения полномочий, либо их части для страновых делегаций.

Он добавил, что если Россия не заплатит взносы, то Совет Европы вынужден будет сократить программы и персонал, передает РИА „Новости“

В марте ПАСЕ признала наличие финансовых трудностей, возникших после отказа России платить часть взноса за 2018 год.