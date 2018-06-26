Ещё
Россия поставила условие Европе по денежным отчислениям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия поставила условие Совету Европы 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: AFP 2018 / Philippe Huguen
Россия готова оставаться основным плательщиком Совета Европы, но только в случае отмены санкционных статей регламента ПАСЕ, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Мы уже не излишни категоричны. Мы являемся страной с переполненной чашей терпения», — передает его слова ТАСС.
>> США послали мощный сигнал России
По его словам, Россия готова быть «основным плательщиком в Совете Европы», работать в Комитете министров СЕ, ПАСЕ, ЕСПЧ. Однако это возможно только «после того, как, в принципе, в ПАСЕ будет ампутирована возможность для лишения полномочий, либо их части для страновых делегаций.
Он добавил, что если Россия не заплатит взносы, то Совет Европы вынужден будет сократить программы и персонал, передает РИА „Новости“.
В марте ПАСЕ признала наличие финансовых трудностей, возникших после отказа России платить часть взноса за 2018 год.
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что если делегация Россия не получит всех положенных ей полномочий в ПАСЕ, генсек Совета Европы в 2019 году будет избираться без российских голосов.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Уход Холманских связали с «изменением цвета времени» Стало известно о просьбе Кадырова построить ВСМ до Грозного Путин поручил упростить предоставление видов на жительство и гражданства
Комментарии15  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заграничные поездки россиян возьмут под контроль364
Сын Дементьева с женой покончили с собой58
«Месть» россиянкам, странная смерть на курорте и другие события дня17
Российская художница рассказала о пытках в ДНР278
США послали мощный сигнал России393
Видео
02:40
Москва готовит ноту Киеву
Конфликты В мире
00:38
США конкретизировали угрозы в адрес Турции
Оружие Армия
00:13
Сходка известных блогеров закончилась побоищем
Криминал В мире
05:07
Заграничные поездки россиян возьмут под контроль
Путешествия Статьи
00:31
Назван виновник крушения Ан-148
Происшествия Другое
03:54
Гены россиян: Улицкая ответила на критику в свой адрес
Общество Статьи
01:05
Через мой импичмент: глава Македонии не меняет название страны
В мире Статьи
01:10
США послали мощный сигнал России
Армия Статьи
00:31
В небе над Забайкальем повисло «НЛО»
Наука и техника
04:44
Вредоносные санкции: страдают рубль и европейский бизнес
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение