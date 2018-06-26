Путин назначил трех новых полпредов

Президент РФ Владимир Путин во вторник назначил трех новых полномочных представителей в федеральных округах: на Урале, в ЦФО и на Северном Кавказе. Еще четыре полпреда сохранили свои посты, Приволжский федеральный округ стал единственным, где во вторник не был назначен полпред.

Кто ушел…

Пост полпреда в Уральском федеральном округе (УрФО) также потерял Игорь Холманских , занимавший эту должность с мая 2012 года. Бывший начальник цеха "Уралвагонзавода" Холманских стал известен после телемоста с Путиным в декабре 2011 года. Вместо Холманских на должность полпреда назначен Николай Цуканов , в прошлом — губернатор Калининградской области , а затем до конца декабря 2017 года — полпред в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

Новым полпредом в Центральном федеральном округе (ЦФО) стал Игорь Щеголев , с 2008 года занимавший пост министра связи и массовых коммуникаций РФ , а с мая 2012 года — помощника президента РФ. Должность полпреда в ЦФО оставалась вакантной с 18 мая 2018 года, когда экс-полпред Алексей Гордеев был назначен вице-премьером по сельскому хозяйству.

…и кто остался

Пока остается неясной судьба полпреда в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича , который занимает эту должность с 2012 года. Пресс-служба Кремля во вторник не сообщила о его отставке или переназначении.

Чем Матовников поможет Кавказу?

Опрошенные РИА Новости эксперты сошлись во мнении, что назначение Матовникова на место полпреда в СКФО логично, позволит обеспечить безопасность экономического развития округа и решать многие важные для региона вопросы.

Ветераны группы "Альфа", где в свое время служил Матовников, уверены, что это лучшая кандидатура на должность полпреда на Северном Кавказе.

Президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров рассказал, что когда Матовников был первым заместителем командира группы "Альфа", у него сложились очень хорошие отношения практически со всеми руководителями регионов Северо-Кавказского округа.

"На Кавказе любят генералов — это раз, героев — это два, и третье — людей, которые могут найти компромисс с любым руководителем любого региона. Так что эта кандидатура — самая лучшая, что могла быть", — добавил он.

Командир группы "Альфа" в 1991-1992 годах Михаил Головатов считает Матовникова абсолютным профессионалом, компетентным во многих вопросах.

"Я думаю, что именно такой человек должен быть на такой должности в этом регионе", — сказал Головатов.

По мнению Героя Советского Союза Геннадия Зайцева, бывшего в 1977-1988 и 1992-1995 годах командиром "Альфы", Матовников — человек очень цельный, очень ответственный и аккуратный во всех отношениях. Глубоко мыслящий человек, умеющий анализировать ситуацию, делать правильные выводы и действовать в нужном направлении.

"Президент в кандидатуре Александра Матовникова не ошибся, тот его не подведет, будет добросовестно выполнять свои обязанности", — считает Зайцев.

По мнению гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, назначение Матовникова на должность полпреда в СКФО говорит о том, что в регионе идет разделение власти на экономическую и военно-политическую.

"На Кавказе очевидно идет разделение власти на экономическую и военно-политическую. Назначение (на должность полпреда в СКФО — ред.) силовика означает, что полпредство будет больше заниматься вопросами обеспечением безопасности, а вопросами развития экономики региона будет заниматься министерство по делам Северного Кавказа", — считает Журавлев.

Он напомнил, что в мае также сменился глава Минкавказа РФ. Как сообщалось ранее, им стал Сергей Чеботарев , ранее занимавший пост заместителя начальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. По словам Журавлева, знающего Чеботарева много лет, новый глава Минкавказа — человек "въедливый и умный, который если возьмется за какое-то дело, доведет его до конца".

"Северный Кавказ — дело серьезное, тем более сейчас, когда встал вопрос о строительстве скоростной дороги. Для того, чтобы ее строить, нужно понять, что по ней возить. Таким образом, экономическое развитие Северного Кавказа будет ключевым. Ну а новый полпред будет обеспечивать, чтобы этому процессу никто не мешал", — пояснил политолог.

Глава входящей в СКФО Северной Осетии Вячеслав Битаров , со своей стороны, уверен, что назначение Матовникова на должность полпреда позволит успешно решать важные вопросы, в том числе в социально-экономической сфере.

"Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров выразил уверенность в том, что богатый практический опыт, личностные и профессиональные качества Александра Матовникова будут также способствовать успешному решению важнейших вопросов, связанных с укреплением экономической и социальной стабильности Северо-Кавказского федерального округа, сохранением мира и межнационального согласия в регионе", — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства Северной Осетии.

Кроме этого, Битаров отметил, что с бывшим полпредом Белавенцевым удалось плодотворно поработать.

"Олег Евгеньевич многое сделал для социально-экономического развития Северного Кавказа, укрепления добрососедских отношений в регионе. На протяжении двух лет мы плодотворно поработали, постоянно ощущая его искренний интерес к жизни республики, его поддержку и внимание к тем задачам, которые ставились перед Северной Осетией и перед округом. Многие проекты, которые нам удалось воплотить в жизнь, состоялись с его участием. И мы благодарны ему за совместную деятельность и доброе человеческое отношение, и, конечно же, желаем ему дальнейших успехов", — сказал Битаров.

Почему ушел Холманских?

По мнению Журавлева, увольнение Холманских с поста полпреда, скорее, закономерно.

"Он хороший парень, он предан президенту, но выяснилось, что руководить цехом и руководить страной — это не одно и то же", — пояснил политолог, напомнив, что до назначения полпредом в УрФО Холманских был начальником цеха на "Уралвагонзаводе".

При этом, по его словам, назначение Цуканова на должность уральского полпреда не было ожидаемым, но тоже по-своему логично. Политолог отметил, что Цуканов — "работящий, въедливый, исполнительный". Эксперт не исключил, что его кандидатуру рассматривали и в качестве возможного кандидата на министерские должности.

"Но министерского поста в сложившемся пасьянсе для Цуканова не оказалось, и он стал полпредом на Урале", — сказал Журавлев.

Щеголеву поможет богатый опыт

Светлана Орлова. Новому полпреду в ЦФО Игорю Щеголеву помогут организаторский талант и успешный опыт работы на высоких государственных постах, считает губернатор Владимирской области

"Уверена, что огромный опыт, организаторский талант и успешная практика работы на высоких государственных постах станут основой вашей деятельности в интересах развития и процветания нашего Отечества и регионов Центрального федерального округа", — цитирует поздравление Орловой пресс-служба обладминистрации.

"Мы запустили на территории региона несколько новых программ, рассчитанных на ускоренное его развитие. На мой взгляд, сейчас ресурсы области недооценены, она может играть большую роль в социально-экономических процессах в ЦФО. Полагаю, нам удаться продемонстрировать это новому полномочному представителю президента и заручиться его поддержкой", — приводит слова Клычкова его пресс-служба.

Чем займутся бывшие полпреды

Ушедший в отставку полпред в УрФО Игорь Холманских может сосредоточиться на работе в движении "В защиту человека труда".

Как сообщил РИА Новости заместитель полпреда Борис Кириллов, Холманских продолжает являться соучредителем общественно-политического движения "В защиту человека труда". "Он является главой движения "В защиту человека труда", очень мощного всероссийского движения. Я думаю, он вполне может посвятить себя этой работе", — сказал заместитель полпреда.

Движение "В защиту человека труда" было учреждено в 2012 году "Уралвагонзаводом" (УВЗ), где Холманских на тот момент работал начальником сборочного цеха, Общероссийским народным фронтом и федерацией профсоюзов Свердловской области . Целью движения является поддержка людей рабочих профессий, защита и отстаивание интересов представителей рабочего класса.