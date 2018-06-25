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В Госдуму внесли проект о гражданстве РФ жившим в Крыму и вернувшимся в него после присоединения к России
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В Госдуму внесли проект о гражданстве РФ жившим в Крыму и вернувшимся в него после присоединения к России 

Агентство «Москва» 25 июня 2018
Депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин внес в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается дать право на получение гражданства России в упрощенном порядке для граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших до 18 марта 2014 г. на территории Крыма, и вернувшихся для постоянного проживания в данный регион после его присоединения к РФ. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.
«Законопроект предлагает дать право на получение гражданства России в упрощенном порядке для граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших до 18 марта 2014 г. на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, и вернувшихся для постоянного проживания на территорию данных субъектов Российской Федерации после дня их присоединения к России», — говорится в пояснительной записке к документу.
Автор законопроекта отмечает, что данные лица, прожившие свою жизнь в Крыму или Севастополе и по жизненной необходимости выехавшие за его пределы, снятые с регистрации на день присоединения Крыма к РФ, не могут получить гражданство России, становясь иммигрантами и это «вызывает определенную социальную напряженность в связи с разделением семей и другими жизненными проблемами».
В документе отмечается, что данные лица не подпадают под действие закона, в соответствии с которым постоянные жители Крыма и Севастополя признаются гражданами России по оптации.
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