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Россию посетил конгрессмен США из «черного списка»
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Россию посетил конгрессмен США из «черного списка» 

Деловая газета «Взгляд» 3 июля 2018
Фото: РИА Новости
Делегация конгресса США впервые за последние годы посетила Госдуму. Встреча оказалась плодотворной: депутаты и конгрессмены начали диалог по спорным вопросам и договорились о проведении встреч в постоянном режиме. Поиск продолжится на американской территории — в ходе ответного визита.
Посещение Госдумы для американских парламентариев началось с пленарного заседания. Депутаты аплодисментами приветствовали гостей из США, которые появились на думском балконе. Глава делегации Ричард Шелби позже признался спикеру Госдумы Вячеславу Володину, что его впечатлил "аншлаг" в зале: российские депутаты действительно ходят на "пленарки".
В ходе самой встречи, которая была частично открытой, говорили о возобновлении межпарламентских контактов, которые, по выражению Володина, "практически были сведены на ноль". "Для нас крайне важно сегодня запустить диалог в рамках парламентского измерения и снять те вопросы, которые возникли во многом из-за фобий и недопонимания", — заявил спикер Госдумы после встречи с делегацией конгресса США. Этот диалог, по его словам, должен строиться "на принципах дружбы, невмешательства в дела суверенных государств, отсутствия двойных стандартов и уважения друг к другу".
Ричард Шелби тоже заявил о стремлении к полномасштабному и открытому диалогу. По его мнению, Россия и США могут быть соперниками, как в спорте, но не должны быть врагами. Улучшение отношений будет во благо всему миру, считает он.
По итогам встречи Володин сообщил, что стороны договорились о межпарламентском диалоге. "Продолжим его по приглашению наших коллег из конгресса США в Америке, встречаясь с нашими коллегами как из сената, так и из конгресса", — сказал спикер Госдумы. Стороны собираются общаться с применением конкретной аргументации, добавил участник встречи, глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В таком духе будут обсуждаться, в частности, обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы. Ричард Шелби назвал встречу шагом на пути выстраивания лучших отношений с Россией, поделившись также ожиданиями от предстоящей встречи президентов двух стран.
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