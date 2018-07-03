Россию посетил конгрессмен США из «черного списка»

Делегация конгресса США впервые за последние годы посетила Госдуму . Встреча оказалась плодотворной: депутаты и конгрессмены начали диалог по спорным вопросам и договорились о проведении встреч в постоянном режиме. Поиск продолжится на американской территории — в ходе ответного визита.

Посещение Госдумы для американских парламентариев началось с пленарного заседания. Депутаты аплодисментами приветствовали гостей из США, которые появились на думском балконе. Глава делегации Ричард Шелби позже признался спикеру Госдумы Вячеславу Володину , что его впечатлил "аншлаг" в зале: российские депутаты действительно ходят на "пленарки".

В ходе самой встречи, которая была частично открытой, говорили о возобновлении межпарламентских контактов, которые, по выражению Володина, "практически были сведены на ноль". "Для нас крайне важно сегодня запустить диалог в рамках парламентского измерения и снять те вопросы, которые возникли во многом из-за фобий и недопонимания", — заявил спикер Госдумы после встречи с делегацией конгресса США. Этот диалог, по его словам, должен строиться "на принципах дружбы, невмешательства в дела суверенных государств, отсутствия двойных стандартов и уважения друг к другу".

Ричард Шелби тоже заявил о стремлении к полномасштабному и открытому диалогу. По его мнению, Россия и США могут быть соперниками, как в спорте, но не должны быть врагами. Улучшение отношений будет во благо всему миру, считает он.