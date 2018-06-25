Яровая резко ответила Литве на слова об РФ

Яровая резко ответила президенту Литвы на высказывания о России

Ранее Грибаускайте в интервью немецкому изданию Spiegel заявила о готовности защищаться в случае военного "вторжения" России, добавив, что Запад "слишком мягко" относится к Москве

Высказывание литовского лидера Яровая назвала фальшивой игрой, не имеющей ничего общего с безопасностью и международным правом. Депутат посоветовала Грибаускайте "подключить совесть и мозг к разумному политическому мышлению и поведению".

"Следуя аллегориям, выбранным госпожой Грибаускайте, ей, как президенту, не нужно отравлять душу и сердце литовского народа черной ложью и русофобией, а самой неплохо было бы подключить совесть и мозг к разумному политическому мышлению и поведению. Она разыгрывает фальшивую игру, которая не имеет ничего общего с безопасностью, международным правом и правилами честной политики", — сказала политик.

Также она отметила, что Россия — миролюбивая страна, не стремящаяся к войне.

"Наш народ, в отличие от Грибаускайте, дорожит миром и дружбой. И никогда не утратит память о том, что советский многонациональный народ защитил мир от фашизма", — заключила Яровая.

Даля Грибаускайте, занимающая пост президента Литвы с 2009 года, известна своей антироссийской позицией. Она неоднократно обвиняла Москву в подготовке "агрессии" против балтийских республик и стран Запада. Однако в России неоднократно подчеркивали, что не имеют каких-либо наступательных планов, а вооружения у границ страны размещены исключительно в оборонительных целях.