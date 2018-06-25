Ещё
Яровая резко ответила Литве на слова об РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Яровая резко ответила президенту Литвы на высказывания о России 

РИА Новости 1 час назад
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая резко ответила президенту Литвы Дале Грибаускайте о ее высказываниях в адрес России. Сообщение депутата опубликовано на ее официальном сайте.
Ранее Грибаускайте в интервью немецкому изданию Spiegel заявила о готовности защищаться в случае военного "вторжения" России, добавив, что Запад "слишком мягко" относится к Москве.
Высказывание литовского лидера Яровая назвала фальшивой игрой, не имеющей ничего общего с безопасностью и международным правом. Депутат посоветовала Грибаускайте "подключить совесть и мозг к разумному политическому мышлению и поведению".
"Следуя аллегориям, выбранным госпожой Грибаускайте, ей, как президенту, не нужно отравлять душу и сердце литовского народа черной ложью и русофобией, а самой неплохо было бы подключить совесть и мозг к разумному политическому мышлению и поведению. Она разыгрывает фальшивую игру, которая не имеет ничего общего с безопасностью, международным правом и правилами честной политики", — сказала политик.
Также она отметила, что Россия — миролюбивая страна, не стремящаяся к войне.
"Наш народ, в отличие от Грибаускайте, дорожит миром и дружбой. И никогда не утратит память о том, что советский многонациональный народ защитил мир от фашизма", — заключила Яровая.
Даля Грибаускайте, занимающая пост президента Литвы с 2009 года, известна своей антироссийской позицией. Она неоднократно обвиняла Москву в подготовке "агрессии" против балтийских республик и стран Запада. Однако в России неоднократно подчеркивали, что не имеют каких-либо наступательных планов, а вооружения у границ страны размещены исключительно в оборонительных целях.
Последние новости
Хорошие новости: Кикабидзе освободил Россию Развод неизбежен: зачем Трамп швырял конфетами в Меркель Американец удивился отсутствию пустых полок в московских магазинах
Комментарии24  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На празднике «Алые паруса» произошла трагедия404
В центре Одессы прогремел взрыв8
Трамп решил добить Меркель189
Раскрыта причина обнищания Украины126
Крах Ирана обеспечит России семь лет процветания8
Видео
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
01:25
Меркель пришла в замешательство из-за мигрантов
Европа В мире
00:39
«Суверенитет на продажу». Кому Лукашенко предлагает Белоруссию
В мире
00:09
Видео рухнувшего в Барнауле крана появилось в Сети
Происшествия
00:14
Поездка в метро подкосила Борисову
Шоу-бизнес
00:15
Таганрог затопило сильным ливнем
Общество Погода
00:44
NASA показало выброс коронарной массы на Солнце
Технологии Наука и техника
02:45
На Украине может случиться «взрыв»
В мире Конфликты
00:39
«Панические подсчеты»: куда идет Белоруссия
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение