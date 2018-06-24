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Встреча Путина и Трампа вызвала спор
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Пушков поспорил с Макфолом о встрече Путина и Трампа 

РИА Новости 2 часа назад
Российский сенатор Алексей Пушков возразил бывшему послу США в РФ Майклу Макфолу, заявив, что встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа должна пройти без предварительных условий и что неправильно думать, будто она станет подарком от американской стороны.
"Никакие условия не могут предшествовать саммиту Путина-Трампа. Неправильно думать, что встреча с вашим президентом — это подарок", — написал Пушков в Twitter.
Ранее шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд спросил в Twitter, почему саммит РФ-США должен состояться прежде, чем Россия всерьез задумается о выводе войск из Донбасса, что Майкл Макфол оценил как логичную идею.
"Ну, теперь это очень логичная идея!" — написал американский дипломат.
Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что вскоре после поездки советника президента по нацбезопасности Джона Болтона в Москву, куда он должен отправиться уже в воскресенье или в понедельник, может пройти встреча Трампа и Путина. В Кремле после слов Помпео заявили, что сообщат, когда будут готовы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Москва не раз заявляла, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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