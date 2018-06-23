Реформа силовых структур встретила сопротивление

Российские власти обсуждали идею крупной реформы силовых структур, однако позднее от нее отказались. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в руководстве одного из федеральных ведомств.
По данным источника, реформа подразумевала слияние ФСБ, СВР и ФСО в единое ведомство. В таком случае глава ФСБ Александр Бортников мог перейти на работу в Совбез, а нынешний глава СВР Сергей Нарышкин возглавил бы объединенный орган.
Однако, по информации издания, реформа "не нашла понимания" у ряда влиятельных чиновников.
"Победили те, кто считал, что работа разведки и контрразведки должны быть разделены", — резюмировал источник газеты.
Подчеркивается, что среди противников реформы был и спецпредставитель президента по вопросам экологии и природоохранной деятельности, экс-глава АП Сергей Иванов.