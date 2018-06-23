Реформа силовых структур встретила сопротивление

Влиятельные чиновники выступили против реформы силовых структур

Российские власти обсуждали идею крупной реформы силовых структур, однако позднее от нее отказались. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в руководстве одного из федеральных ведомств.

Однако, по информации издания, реформа "не нашла понимания" у ряда влиятельных чиновников.

"Победили те, кто считал, что работа разведки и контрразведки должны быть разделены", — резюмировал источник газеты.