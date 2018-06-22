Голикова и Орешкин заняли места Рогозина в двух межправительственных комиссиях 

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова утверждена председателем российской части смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом с освобождением от этих обязанностей Дмитрия Рогозина. Соответствующее распоряжения правительства подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Этим же распоряжением министр экономического развития РФ Максим Орешкин утвержден председателем российской части межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Азербайджаном с освобождением от этих обязанностей Рогозина.
Напомним, занимавший ранее должность вице-премьера Рогозин не вошел в сформированный в мае новый состав правительства, а вместо этого был назначен главой «Роскосмоса». Орешкин сохранил свой пост во главе Минэкономразвития, а Голикова до недавнего назначения вице-премьером возглавляла Счетную палату РФ.