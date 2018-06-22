Голикова сменила Рогозина

Вице-премьер Татьяна Голикова сменила бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина на посту сопредседателя Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ, Бельгией и Люксембургом. Пост сопредседателя межправкомиссии (МПК) с Азербайджаном, который ранее также занимал Рогозин, перешел к главе Минэкономразвития Максиму Орешкину. Соответствующее распоряжение главы правительства Дмитрия Медведева опубликовано на Официальном портале правовой информации.
"Утвердить заместителя председателя правительства РФ Голикову Татьяну Алексеевну председателем российской части Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Бельгийско-Люксембургским экономическим Союзом, освободив от этих обязанностей Рогозина Дмитрия Олеговича, — говорится в тексте документа. — Министра экономического развития РФ Орешкина Максима Станиславовича [утвердить] председателем российской части Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджанской республикой".