Путин произвел ряд перестановок

Президент России Владимир Путин произвел два десятка кадровых перестановок в своей администрации, сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин сместил своего советника по вопросам изменения климата Александра Бедрицкого, а назначил советником Валентина Юмашева , зятя первого президента России Бориса Ельцина . При этом в тексте указа не сказано, по каким именно вопросам Юмашев будет давать советы президенту.

Кроме того, глава государства назначил своим советником Абубакара Эдельгериева , уже шесть лет являющегося главой правительства Чечни , а также 18 руководителей подразделений администрации президента , в том числе начальников управлений по внешней и внутренней политике, вопросам противодействия коррупции и работе с обращениями граждан и организаций.

Все указы Владимира Путина вступают в силу в день подписания, то есть сегодня.