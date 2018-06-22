Путин произвел ряд перестановок 

Президент России Владимир Путин произвел два десятка кадровых перестановок в своей администрации, сообщается на официальном сайте Кремля.
Путин сместил своего советника по вопросам изменения климата Александра Бедрицкого, а назначил советником Валентина Юмашева, зятя первого президента России Бориса Ельцина. При этом в тексте указа не сказано, по каким именно вопросам Юмашев будет давать советы президенту.
Также Путин назначил заместителем руководителя своего протокола Михаила Казаринова, Анну Кузнецову — своим уполномоченным по правам ребенка, а Юрия Свиридова — заместителем своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Кроме того, глава государства назначил своим советником Абубакара Эдельгериева, уже шесть лет являющегося главой правительства Чечни, а также 18 руководителей подразделений администрации президента, в том числе начальников управлений по внешней и внутренней политике, вопросам противодействия коррупции и работе с обращениями граждан и организаций.
Все указы Владимира Путина вступают в силу в день подписания, то есть сегодня.