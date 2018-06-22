Зять Ельцина стал советником Путина

В тексте документа говорится, что Юмашев будет работать «на общественных началах».

Юмашев был советником экс-президента Бориса Ельцина и руководил его администрацией в 1997-1998 годах. Юмашев женат на дочери Ельцина Татьяне.