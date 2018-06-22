Юмашев назначен советником Путина

Журналиста и политика Валентина Юмашева назначили советником президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В тексте документа говорится, что Юмашев будет работать «на общественных началах».
Юмашев был советником экс-президента Бориса Ельцина и руководил его администрацией в 1997-1998 годах. Юмашев женат на дочери Ельцина Татьяне.
Знакомый Юмашева заявил РБК, что политик является советником главы государства на общественных началах «уже лет 15, если не больше».
После учебы в МГУ Юмашев работал в «Комсомольской правде» и журнале «Огонек». Когда Ельцин победил на выборах, Юмашев стал его советником по вопросам взаимодействия со СМИ.