Трамп впервые обозначил сроки встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность встречи с российским коллегой Владимиром Путины в июле.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Ранее было объявлено, что советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон посетит Москву в конце июня, где будет обсуждаться потенциальная встреча между Трампом и президентом России Владимиром Путиным.
Ранее о возможной встрече двух лидеров в июле сообщалось неофициально.
Путин в мае заявлял о готовности встретиться с Трампом, как только тот будет готов.