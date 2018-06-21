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Трамп впервые обозначил сроки встречи с Путиным
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Трамп впервые назвал новые сроки встречи с Путиным 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность встречи с российским коллегой Владимиром Путины в июле.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
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Ранее было объявлено, что советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон посетит Москву в конце июня, где будет обсуждаться потенциальная встреча между Трампом и президентом России Владимиром Путиным.
Ранее о возможной встрече двух лидеров в июле сообщалось неофициально.
Путин в мае заявлял о готовности встретиться с Трампом, как только тот будет готов.
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