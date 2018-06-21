Порошенко позвонил Путину с просьбой

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Порошенко попросил Путина обеспечить доступ украинского омбудсмена в СИЗО к Сенцову 

ТАСС 2 часа назад
Президент Украины Петр Порошенко в четверг во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным попросил обеспечить доступ украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим украинским заключенным. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.
"Глава украинского государства призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим украинским заключенным", — сказано в сообщении.
Стороны также обсудили вопросы безопасности в части минских договоренностей, активизацию работы в "нормандском формате" с целью согласования концепции развертывания в Донбассе международной миссии ООН, отмечается в тексте.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт телефонного разговора, состоявшегося между лидерами России и Украины.
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