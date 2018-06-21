Главная сенсация ЧМ: Россия оказалась совсем не страшной 

Россия перестала быть медийным изгоем, но надолго ли? Что будет, когда спорт отойдет на второй план и останется только политика?
Публикации западной прессы о ходе проведения чемпионата мира по футболу в России оказались неожиданно доброжелательными. Гости из Америки и Европы приятно поражены уровнем организации турнира и гостеприимством россиян. Неужели так будут теперь писать о России все время? Ситуацию комментирует Георгий Бовт.
Главная сенсация чемпионата мира по футболу уже случилась: Россия для гостей из стран Запада оказалась совсем не страшной страной, а очень даже гостеприимной. Прекрасную атмосферу вокруг чемпионата отмечают даже те западные СМИ, которые уже и не вспомнишь, когда написали в последний раз про Россию хоть одно доброе слово.
Иностранные СМИ, в частности, американские и английские, не устают удивляться прекрасной атмосфере, созданной вокруг чемпионата. К примеру, обозреватель The Washington Post Стивен Гофф признается, что изменил свои представления о России, побывав в сегодняшней Москве: «Москва выглядит, как любой большой европейский город: здесь есть бургерные, суши-бары, ирландские пабы, в городе работает бесплатный Wi-Fi. Здесь тепло принимают тысячи гостей и приглашают их в тот мир, который они, возможно, не видели никогда». Правда, он отмечает и некоторые трудности: к примеру, далеко не повсеместное знание английского языка.
Almost too perfect to eat. Almost. #WorldCup #Moscow pic.twitter.com/C9T1aZ7woD— Steven Goff (@SoccerInsider) 18 июня 2018 г.
Даже британская пресса теперь признается, что погорячилась, пугая англичан страшными русскими фанатами. И вот британская газета The Independent исправляет свои же ошибки в репортаже о праздновании победы сборной Англии над Тунисом, которое прошло без единого серьезного инцидента. Однако предшествовавшие чемпионату публикации многих все же напугали… и эти болельщики не приехали.
Около 24 тысяч, судя по предварительным оценкам, британских фанатов, это непривычно мало для соревнований такого уровня. Кстати, более 1 200 фанатов не пустили в Россию сами британские власти, запретив им выезд за буйное поведение. Зато на первом месте по числу проданных билетов на матчи оказались американцы, купившие их более 86 тысяч. На втором месте по данному показателю бразильцы — 71,8 тысячи билетов, на третьем — колумбийцы 64 231 билет. Далее идут немцы, а вот англичане пропустили по билетам вперед фанатов из Мексики, Аргентины, Перу, Китая и Австралии.
По числу бронирований путешествий также американцы на первом месте. На втором Бразилия, затем Испания, Аргентина, Южная Корея, Мексика, Китай, и лишь затем Великобритания, Германия, а замыкает десятку лидеров по этому показателю Египет. То есть в первой десятке по числу бронирований лишь три европейские страны.
Единственное пока серьезное замечание, которое удалось найти в некоторых американских и британских газетах, так это то, что в российских барах не успевают подвозить свежее пиво. Слишком быстро выпивают.
Невольно задаешься вопросом: неужели теперь после чемпионата отношение западных масс-медиа к нашей стране хотя бы немного изменится в лучшую сторону? И не получится ли так, что найдутся те, кто, будучи обеспокоенными такой перспективой, захотят приурочить к большому футбольному празднику в России какую-нибудь политическую гадость? Как в свое время, словно специально к закрытию сочинской зимней Олимпиады случился госпереворот на Украине.
Кстати, наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничество в Европе (ОБСЕ) отмечают в последние недели резкое увеличение числа вооруженных провокаций, обстрелов и других нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Так что предположения, согласно которым именно в самое ближайшее время там возможна новая вспышка боевых действий, может быть не лишено оснований.
Неопределенность продолжает висеть и над российско-американскими отношениями. Сразу после проведения саммита Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына всерьез заговорили о возможности встречи президента США и с Владимиром Путиным. Причем уже в июле нынешнего года, когда Трамп планирует быть в Европе на саммите НАТО.
Подготовительная работа, судя по информации из целого ряда источников, идет вовсю. Однако нетрудно предположить, что, учитывая несметное количество ненавистников нынешней российской власти в американском истэблишменте, и работа по срыву такой встречи тоже наверняка идет полным ходом. Не перевелись ведь политики на Западе, которые хотели бы назначить России «пенальти» именно теперь. А то она как-то слишком хорошо выглядит сейчас в подаче масс-медиа.