Главная сенсация ЧМ: Россия оказалась совсем не страшной 

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Путин и Порошенко вновь провели телефонные переговоры

Посольство РФ отреагировало на заявление США освободить политзаключенных

СМИ: российский МИД отклонил обращение Японии с сожалением о предстоящих маневрах на Курилах