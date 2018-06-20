Захарова ответила США по Донбассу

Захарова назвала заявление Науэрт еще одной попыткой представить Россию стороной внутриукраинского конфликта и обелить действия Киева, не желающего выполнять минские соглашения.

«В своих отчетах миссия действительно фиксирует обстрелы беспилотников ОБСЕ, которые совершаются обеими сторонами конфликта. Только обстрелы со стороны ВСУ в Вашингтоне почему-то не комментируют», — заметила Захарова.

Дипломат призвала своих американских коллег «более ответственно и профессионально подходить к публичным заявлениям, даже если они делаются в „Твиттере“. Она призвала Вашингтон перестать искажать факты и побудить украинские власти выполнять минские соглашения.