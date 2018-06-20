Захарова ответила США по Донбассу 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Науэрт о том, что «российские марионетки» в Донбассе обстреливают сотрудников ОБСЕ в зоне конфликта. Комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Захарова назвала заявление Науэрт еще одной попыткой представить Россию стороной внутриукраинского конфликта и обелить действия Киева, не желающего выполнять минские соглашения.
«В своих отчетах миссия действительно фиксирует обстрелы беспилотников ОБСЕ, которые совершаются обеими сторонами конфликта. Только обстрелы со стороны ВСУ в Вашингтоне почему-то не комментируют», — заметила Захарова.
Дипломат призвала своих американских коллег «более ответственно и профессионально подходить к публичным заявлениям, даже если они делаются в „Твиттере“. Она призвала Вашингтон перестать искажать факты и побудить украинские власти выполнять минские соглашения.