Кто пытается сорвать встречу лидеров России и США

Саммит Путина и Трампа: кто пытается сорвать встречу

После того как Россия США начали всерьез обсуждать возможность встречи президентов Владимира Путина Дональда Трампа , в информационном поле появилось несколько тем, которые будут влиять на будущие переговоры. Скандал вокруг «русских связей» Трампа идет на спад, и встреча с российским президентом постепенно теряет политическую токсичность. Однако глава Белого дома уже успел окружить себя людьми, которые резко против любого сближения с Кремлем.

На данный момент есть две вероятных площадки для встречи Трампа и Путина. Это австрийская столица Вена (о ней говорил пресс-секретарь президента России), и бельгийский Брюссель . Здесь политики могут встретиться в рамках саммита НАТО в середине июля.

Накануне этой встречи в США уже обострились дискуссии вокруг российской повестки, которые определят общую атмосферу переговоров. Она, в свою очередь, может повлиять на конкретные направления американо-российских отношений: от Сирии и санкций до восстановления доступа к зданиям, которые были закрыты для дипломатов двух стран на фоне политического похолодания.

Трамп хочет повторить северокорейский успех с Россией

Трамп хотел бы видеть в отношениях с Москвой прорыв, по масштабам не уступающий успеху на северокорейском направлении, заявила в интервью The Washington Post Анджела Стент , директор Центра по изучению Евразии, России и Восточной Европы Джорджтаунского университета. По ее мнению, это отвечает объективным интересам Вашингтона.

Но при одном условии — если потенциальные договоренности будут выглядеть как победа США, а не триумф России.

Кстати, далеко не все западные СМИ восприняли встречу Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном как блестящий успех. Дело в том, что прямые переговоры двух политиков резко подняли статус высшего руководителя Северной Кореи. Если раньше он считался эксцентричным лидером страны-изгоя, то после крепкого рукопожатия Трампа 12 июня Ким Чен Ын стал политиком, которого Вашингтон готов слушать.

Это подтвердило и соглашение, которое заключили американский и северокорейский лидеры. Помимо общей приверженности «тотальной денуклеаризации» региона, Трамп обещал приостановить военные учения с Южной Кореей.

Этот пункт вызвал особенный интерес у экспертов, поскольку эту идею неоднократно предлагали Китай и Россия.

Впоследствии американское издание The Wall Street Journal сообщило, ссылаясь на собственные источники в Белом доме, что включить в северокорейскую повестку конкретно этот пункт Трампу посоветовал лично Путин.

Кто из мировых лидеров даст дельный совет американскому президенту перед встречей с Путиным — неясно.

Советники Трампа не хотят переговоров с Путиным

Об этом сообщили сразу два американских СМИ: газета The Washington Post и телеканал CNN . По этим данным, несмотря на желание Трампа организовать двустороннюю встречу с Путиным, многие из его ближайших советников резко против.

Во-первых, еще не завершился скандал с «русскими связями» Трампа. Его конкуренты утверждают: российские спецслужбы провели масштабную операцию по дискредитации предвыборного процесса для того, чтобы помочь Трампу прийти к власти. Впрочем, убедительных аргументов в пользу этой версии нет до сих пор, а аргументов против — становится все больше.

Однако за время скандала Трамп успел окружить себя людьми, которые считают Россию настоящей угрозой для США.

Возможно, собрать вокруг себя таких советников было продиктовано желанием улучшить имидж на фоне скандала. Однако теперь, как утверждает The Washington Post, его подчиненные не хотят организовывать встречу.

По этим данным, Трамп заговорил о необходимости двусторонних переговоров с Путиным в ноябре: после недолгой встречи с российским руководителем во Вьетнаме на саммите АТЭС . «После той встречи президент потребовал пригласить Путина в Белый дом. Мы проигнорировали», — цитирует издание американского чиновника, который предпочел остаться анонимным.

CNN назвал двоих высокопоставленных политиков, которые придерживаются особенно жестких взглядов на Россию.

Это нынешний госсекретарь США Майк Помпео (в прошлом директор ЦРУ ), а также Джон Болтон , советник Трампа по национальной безопасности.

Помпео, который сменил на посту госсекретаря Рекса Тиллерсона , бывшего главу Exxon , хорошо знакомого с Россией по нефтяному бизнесу, придерживается других взглядов на отношения Вашингтона и Москвы. В мае Помпео заявил, что Россия «бросает вызов стратегическим интересам США».

Джон Болтон, который служил постпредом США при ООН при президенте США Джордже Буше-младшем , хорошо знаком нашим дипломатам как жесткий переговорщик, который с большим подозрением относится к официальной Москве.

До своего назначения на пост президентского советника, Болтон называл Путина «лжецом» (поскольку тот отрицает причастность российских спецслужб к хакерским атакам во время предвыборной кампании в США), а Россию — страной «новой оси зла».

Путин и Трамп разделяют неприязнь к НАТО

Этот процесс также отражается на американской дискуссии вокруг НАТО. Трамп не раз выражал скепсис относительного того, что Вашингтон берет на себя большую часть финансирования этого военного альянса. Политик оказывает существенное давление на европейских союзников, чтобы заставить их направлять как минимум 2% от ВВП в общий бюджет НАТО.

Кроме того, американский президент ранее утверждал, что США будут менять подходы к союзникам по Североатлантическому альянсу.

В частности, подходить к нему гораздо прагматичнее и поддерживать членов НАТО только в том случае, если это будет отвечать интересам Вашингтона в данный конкретный момент.

«Трамп иногда разделяет российский скептицизм в отношении НАТО и современных международных систем управления», — так описал американский портал Politico суть противоречий, которые возникли между президентом США и Джеймсом Мэттисом, министром обороны США.

16 июня тот выступил в Ньюпортском военном колледже ВМС США, где рассказал о своем взгляде на альянс и его будущее. «Путин стремится расшатать НАТО, — заявил министр. — Он стремится снизить привлекательность западной демократической модели и пытается подорвать моральный авторитет Америки. Его действия на данный момент нацелены не против нашей военной мощи, они продиктованы желанием лишить нас веры в наши идеалы».

Мэттис, в отличие от Трампа, считает, что НАТО должен во что бы то ни стало укреплять единство и не давать потенциальным противникам повода в нем усомниться.

Министр обороны считает, что Россия «силой изменила международные границы» в Грузии и на Украине

Трамп придерживается более умеренной позиции. По его словам, в ситуации вокруг Крыма , который по итогам референдума весной 2014 года перешел в состав России, виноват предыдущий президент США Барак Обама , который «не внушил уважения» Владимиру Путину.

«Русские связи» Трампа — выдумка ФБР

Фактором, который неожиданно сыграл на руку американскому президенту, стал доклад генерального инспектора министерства юстиции США Майкла Горовица. Этот 500-страничный труд был посвящен расследованию, которое ФБР вело во время предвыборной кампании 2016 года. Именно тогда, по данным американских спецслужб, российские хакеры по заданию ФСБ пытались взломать избирательную систему США.

Доклад представляет собой пространный разбор, насколько корректно вел себя директор ФБР Джеймс Коми и его подчиненные, пока расследовали дела, связанные с ходом выборов.

Выводы Горовица СМИ уже назвали «оружием», которое Трамп сможет использовать в борьбе с политическими конкурентами за российскую повестку.

Скандал с «русскими связями» Трампа был основан на предположении, что наши спецслужбы якобы планомерно подыгрывали его предвыборной кампании. В частности, взломали почтовый ящик демократического кандидата Хиллари Клинтон и выложили конфиденциальные письма в интернет, чтобы скомпрометировать ее и увеличить шансы Трампа на победу.

Однако, по данным доклада Горовица, агенты ФБР, которые расследовали дело о взломанной почте Клинтон в 2016 году, были уверены, что это не так. Более того, сотрудники спецслужб были политически предвзяты: они хотели бы использовать дело о взломанной почте Клинтон, чтобы не дать Трампу стать президентом. Но у ФБР не было никаких доказательств, которые помогли бы достичь этой цели.

Это выяснилось из SMS-сообщений, которыми обменивались двое сотрудников ФБР, ответственных за дело о взломе почты Клинтон: юрист Лиза Пейдж и агент Питер Стрзок.

Из их переписки стало известно, что Стрзок хотел бы провала Трампа на выборах, поэтому агент и решил заняться делом, которое могло связать республиканца-миллиардера с российскими хакерами. В то же время Стрзок признавал, что доказательств этой версии нет.

Иными словами, с самого начала оперативные сотрудники ФБР знали, что обвинять Трампа в связях с российскими спецслужбами в деле взломанной почты Клинтон — это пустой номер. Тем не менее, они решили дать ход этому делу и придать версию огласке, поскольку многим высокопоставленным агентам ФБР просто не нравилась политическая программа Трампа.

Доклад Горовица посвящен всего лишь одному эпизоду во время предвыборного периода США в 2016 году. Параллельно идет другое расследование спецпрокурора Роберта Мюллера , которое полностью посвящено «российскому следу».

Выводы Горовица бросают тень на весь этот процесс и, как утверждает радиостанция NPR, дают существенную политическую поддержку Трампу.