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Медведев пригласил единороссов обсудить законопроекты
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Медведев пригласил единороссов обсудить законопроекты 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр Дмитрий Медведев пригласил руководство фракции "Единой России" в Госдуме обсудить их законопроекты. Об этом сообщил глава думской фракции Сергей Неверов, передает РИА «Новости».
"Нас пригласил Дмитрий Анатольевич [Медведев] для обсуждения наших законопроектов", — сказал Неверов.
По его словам, встреча состоится в среду, 20 июня.
Неверов добавил, что в пятницу, 22 июня, фракция «Единой России» обсудит с представителями правительства изменения в пенсионном законодательстве.
"Двадцать второго июня состоится заседание фракции в преддверии региональной недели, на которое будут приглашены представители социального блока правительства", — сказал он, уточнив, что речь пойдет в том числе об изменениях в пенсионном законодательстве.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о пенсионной реформе пройдет обсуждение с экспертами.
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