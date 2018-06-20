Медведев пригласил единороссов обсудить законопроекты

"Нас пригласил Дмитрий Анатольевич [Медведев] для обсуждения наших законопроектов", — сказал Неверов.

По его словам, встреча состоится в среду, 20 июня.

Неверов добавил, что в пятницу, 22 июня, фракция «Единой России» обсудит с представителями правительства изменения в пенсионном законодательстве.

"Двадцать второго июня состоится заседание фракции в преддверии региональной недели, на которое будут приглашены представители социального блока правительства", — сказал он, уточнив, что речь пойдет в том числе об изменениях в пенсионном законодательстве.