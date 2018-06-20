В Кремле допустили второе послание Путина

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СМИ: Путин может во второй раз обратиться с посланием к Федеральному собранию 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин может во второй раз за год обратиться к Федеральному собранию с посланием, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
По данным газеты, первое послание Путина Федеральному собранию в рамках нового президентского срока может произойти либо в конце текущего года, либо в 2019-м.
"И то и другое возможно", — сказал Песков.
Отмечается, что решение о выступлении в данный момент не принято.
В издании напомнили, что послание президента Федеральному собранию за 2017 год было перенесено на 1 марта 2018 года. Выступление было разделено на два блока. В первом глава государства говорил о социально-экономическом развитии страны, а второй блок был посвящен внешнеполитическим вызовам.
Ранее Путин поручил формализовать задачи, поставленные в послании Федеральному собранию.
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