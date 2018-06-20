В Кремле допустили второе послание Путина

СМИ: Путин может во второй раз обратиться с посланием к Федеральному собранию

По данным газеты, первое послание Путина Федеральному собранию в рамках нового президентского срока может произойти либо в конце текущего года, либо в 2019-м.

"И то и другое возможно", — сказал Песков.

Отмечается, что решение о выступлении в данный момент не принято.

В издании напомнили, что послание президента Федеральному собранию за 2017 год было перенесено на 1 марта 2018 года. Выступление было разделено на два блока. В первом глава государства говорил о социально-экономическом развитии страны, а второй блок был посвящен внешнеполитическим вызовам.

Ранее Путин поручил формализовать задачи, поставленные в послании Федеральному собранию.