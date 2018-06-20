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Депутат приехал на заседание на коне
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Депутат приехал на заседание на коне 

Рамблер 8 часов назад
Камчатский депутат, сделавший «ход конем» против роста цен на бензин, стал фигурантом административного дела, сообщает ТАСС.
Сегодня Михаил Пучковский, депутат-справедливоросс заксобрания Камчатского края, в качестве знака протеста против роста в России цен на топливо приехал к зданию госучреждения на коне. Парламентария сопровождали две девушки, которые также были верхом.
При этом, как сам Пучковский рассказал агентству, лишь войдя в здание законодательного собрания, он получил повестку, приглашающую депутата на рассмотрение административного дела против него в суде. По словам Пучковского, он якобы нарушил установленный порядок организации или проведения протестной акции, то есть статью 20.2 Кодекса об административных правонарушениях.
«Но я от своего не отступлю», — пообещал он.
Также депутат предупредил, что на следующее заседание заксобрания вновь приедет на коне, однако на этот раз захватит еще и шашку. Пучковский подчеркнул, что протестует против цен на бензин и «все остальное», которые «убивают» Камчатку, а в особенности 100 тысяч таких же как он пенсионеров.
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