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Поклонская ответила на выпад Кравчука
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Поклонская: даже за сало невозможно продать Родину 

Газета.Ru 57 минут назад
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в ответ на слова экс-президента Украины Леонида Кравчука заявила, что крымчане сами сделали выбор на референдуме в 2014 году, так как родину невозможно купить или продать. Слова депутата передает "ФАН".
Первый президент Украины, по мнению Полонской, далек от понимания слова "Родина".
"Ее [родину] не купишь и не продашь — даже "за сало". До сих пор он не может поверить, что крымчане самостоятельно смогли принять решение о самоопределении, как это было прописано в национальном и международном законодательстве", — сказала она.
Поклонская также предположила, что скоро "господам, захватившим власть на Украине" придется ответить перед украинским народом, так как западным "кормильцам" Украины скоро надоест "оплачивать их безбедную жизнь".
Ранее экс-президент Украины допустил добровольный отказ России от Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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