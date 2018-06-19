Поклонская ответила на выпад Кравчука

Поклонская: даже за сало невозможно продать Родину

Первый президент Украины, по мнению Полонской, далек от понимания слова "Родина".

"Ее [родину] не купишь и не продашь — даже "за сало". До сих пор он не может поверить, что крымчане самостоятельно смогли принять решение о самоопределении, как это было прописано в национальном и международном законодательстве", — сказала она.

Поклонская также предположила, что скоро "господам, захватившим власть на Украине" придется ответить перед украинским народом, так как западным "кормильцам" Украины скоро надоест "оплачивать их безбедную жизнь".

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