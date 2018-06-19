Сенаторы объяснили свои высокие зарплаты

Совфед отказался приравнять зарплату сенаторов к средней по стране

Профильный комитет Совета Федерации по регламенту отклонил концепцию внесённого в Госдуму законопроекта, предусматривающего приравнивание зарплат депутатов и сенаторов к средней зарплате по стране.

Сейчас зарплата российских парламентариев приравнена к зарплате федерального министра, их среднемесячный доход составляет около 450 тысяч рублей в месяц.

"Комитет Совета Федерации по регламенту не поддерживает концепцию данного проекта федерального закона", — говорится в заключении комитета СФ.

Как отметил на заседании комитета сенатор Сергей Фабричный , законопроект должен быть отклонён, поскольку повышенное материальное обеспечение парламентариев обусловлено "характером их законотворческой деятельности, а также ее сложностью и интенсивностью".