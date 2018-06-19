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Сенаторы объяснили свои высокие зарплаты
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Совфед отказался приравнять зарплату сенаторов к средней по стране 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Профильный комитет Совета Федерации по регламенту отклонил концепцию внесённого в Госдуму законопроекта, предусматривающего приравнивание зарплат депутатов и сенаторов к средней зарплате по стране.
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и депутат от этой фракции Олег Нилов внесли в апреле этого года в Госдуму законопроект, которым предлагается приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране — 35 тысяч рублей.
Сейчас зарплата российских парламентариев приравнена к зарплате федерального министра, их среднемесячный доход составляет около 450 тысяч рублей в месяц.
"Комитет Совета Федерации по регламенту не поддерживает концепцию данного проекта федерального закона", — говорится в заключении комитета СФ.
Как отметил на заседании комитета сенатор Сергей Фабричный, законопроект должен быть отклонён, поскольку повышенное материальное обеспечение парламентариев обусловлено "характером их законотворческой деятельности, а также ее сложностью и интенсивностью".
"Кроме того, правовая позиция Конституционного суда заключается в том, что профессиональный характер депутатской деятельности является характерной чертой современного парламента, а федеральное законодательство накладывает ограничения на ведение депутатом других видов деятельности", — сказал сенатор.
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