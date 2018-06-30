В РФ проведут референдум о пенсионной реформе

КПРФ проведет референдум о пенсионной реформе

Всероссийский референдум против пенсионной реформы. С идеей его проведения выступил московский горком КПРФ . Правда, пройти он должен не по всей России , а только в Москве . Инициативная группа коммунистов обсудит вопрос 5 июля.

Члены КПРФ предлагают вынести на референдум два вопроса: «Согласны ли вы с повышением возраста, по достижении которого мужчина имеет право на назначение страховой пенсии по старости?». Тот же вопрос составлен и в отношении женщин.

Андрей Колядин, член правления российской ассоциации политических консультантов:

«Думаю, что это однозначно публичная акция, которая идет в поддержку имиджа партии, потому что референдумы имеет смысл проводить, когда они касаются всех участников процесса. Если бы Москва отделялась от России, и проводился бы соответствующий референдум, тогда был бы в этом смысл. Но Москва уже давно от России отделена и финансово, и материально, и чистотой, и величием своим, по этому поводу референдум проводиться не будет точно. Видимо, коммунисты понимают, что они вытаскивают референдум общероссийский, поэтому делают некую публичную акцию, соответственно проводить мероприятие, в котором и так все понятно, можно только с точки зрения личного пиара и пиара партии».