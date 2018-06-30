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В РФ проведут референдум о пенсионной реформе
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КПРФ проведет референдум о пенсионной реформе 

BFM.RU 39 минут назад
Фото: ТАСС
Всероссийский референдум против пенсионной реформы. С идеей его проведения выступил московский горком КПРФ. Правда, пройти он должен не по всей России, а только в Москве. Инициативная группа коммунистов обсудит вопрос 5 июля.
Члены КПРФ предлагают вынести на референдум два вопроса: «Согласны ли вы с повышением возраста, по достижении которого мужчина имеет право на назначение страховой пенсии по старости?». Тот же вопрос составлен и в отношении женщин.
Андрей Колядин, член правления российской ассоциации политических консультантов:
«Думаю, что это однозначно публичная акция, которая идет в поддержку имиджа партии, потому что референдумы имеет смысл проводить, когда они касаются всех участников процесса. Если бы Москва отделялась от России, и проводился бы соответствующий референдум, тогда был бы в этом смысл. Но Москва уже давно от России отделена и финансово, и материально, и чистотой, и величием своим, по этому поводу референдум проводиться не будет точно. Видимо, коммунисты понимают, что они вытаскивают референдум общероссийский, поэтому делают некую публичную акцию, соответственно проводить мероприятие, в котором и так все понятно, можно только с точки зрения личного пиара и пиара партии».
Законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин до 63-х внесен правительством в Госдуму. Рассмотрение назначено на 19 июля. Сейчас законопроект обсуждается в регионах. Предполагается, что реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года.
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