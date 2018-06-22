«Россия как ключ»: Путин переговорит с лидером Южной Кореи

Путин проведет переговоры с лидером Южной Кореи

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет переговоры с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином, в рамках которых планируется обсудить региональную проблематику, в том числе ситуацию на Корейском полуострове. По итогам переговоров, как ожидается, стороны подпишут совместные документы.

Россия как ключ

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский и северокорейский лидеры, состоялся 12 июня в Сингапуре . По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов ранее, говоря о визите южнокорейского лидера в Россию, рассказал, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове и экономическое сотрудничество будет обсуждаться во время визита южнокорейского президента в Россию.

Москва не раз заявляла, что приветствует переговорные усилия по урегулированию на Корейском полуострове, при этом подчеркивает, что процесс не должен вестись только на двусторонней основе между США и КНДР.

Накануне визита Мун Чже Ина в РФ Сеул заявил об отмене учений под кодовым названием "Тхэгык", которые должны были пройти на следующей неделе. О необходимости снижения военной активности было заявлено именно по итогам встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Уже в Москве южнокорейский лидер заявил, что сотрудничество с Россией является ключевым для достижения мира на Корейском полуострове. Он также отметил, что КНДР предпринимает реальные меры для полной денуклеаризации, времена войны для Пхеньяна , Сеула и Вашингтона позади.

Большие проекты

Что касается двусторонней повестки, то, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , лидеры РФ и Южной Кореи проведут полноценные переговоры, по итогам которых планируется подписание совместных документов.

Ожидается, что в ходе переговоров в Москве будет обсуждаться и вопрос трехсторонних проектов России и Южной Кореи с КНДР. Главным на сегодняшний день является проект "Хасан-Раджин", предусматривающий модернизацию железнодорожного участка между российской станцией Хасан и северокорейской станцией Раджин и эксплуатацию третьего пирса порта Раджин. Реализуется он ОАО "РЖД" совместно с партнерами из КНДР. Сеул ранее также участвовал в проекте, но в 2016 году вышел из него.

Другой проект — строительство газопровода из России в Южную Корею через территорию КНДР. То, что он также может быть реанимирован в трехстороннем формате, ранее не исключили источники как в Москве, так и в Сеуле.

Чемпионат мира

На этой неделе в ходе встреч Путина с иностранными лидерами не обходилось без обсуждения футбола, поскольку в РФ проходит ЧМ-2018.

В ходе своего визита в Россию президент Южной Кореи тоже посетит матч национальной сборной по футболу, которая 23 июня в рамках чемпионата мира сыграет в Ростове с командой Мексики

На данный момент южнокорейцы по итогам неудачной для себя первой игры делят вместе с немцами третье место в группе F. В интервью российским СМИ накануне визита Мун Чжэ Ин выразил надежду, что по ходу турнира команда сможет улучшить свои результаты.