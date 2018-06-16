Из фильма Собчак вырезали ответы Путина

Собчак рассказала, что часть интервью Путина не вошла в «Дело Собчака»

В документальную картину "Дело Собчака" не вошли фрагменты с некоторыми ответами президента РФ Владимира Путина на вопросы, но при этом они будут опубликованы позже, заявила в субботу Ксения Собчак на пресс-конференции в Екатеринбурге.

"Он, безусловно, ответил на вопрос о европейских ценностях и почему мы не идем путем Собчака. Ответ был не очень интересным, поэтому мы не включили это в монтаж", — сказала Собчак.

По ее словам, Путина "в тупик этими вопросами не поставишь" и он начинает на них "очень формально отвечать". Он добавила, что не попавшие в картину ответы, которые она получила в ходе интервью, будут постепенно опубликованы, но позже.