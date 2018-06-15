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Захарову подловили на несуществующей фразе
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Захарову подловили на несуществующей фразе 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в качестве примера русофобии привела цитату, ошибочно приписываемую Маргарет Тэтчер. Позже цитата была опубликована в Twitter МИД России.
«В ноябре 1991 г. в своей речи в Хьюстоне экс-премьер-министр Великобритании М. Тэтчер заявила, что «по оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 млн чел», — сказала Захарова.
Дипломат также отметила, что будет рада, если окажется, что Тэтчер таких слов не говорила.
В комментариях к твиту журналист Алексей Ковалев обратил внимание, что фраза ошибочно приписывается Тэтчер, она взята из книги Андрея Паршева «Почему Россия не Америка», а в исторических документах ее нет.
Захарова признала историческую ошибку и в комментарии радиостанции «Говорит Москва» заявила:
«Я так и сказала на брифинге: будем рады, если нам скажут, что этого не было».
Комментарии36  Ещё 7 источников 
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