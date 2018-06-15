Захарову подловили на несуществующей фразе

«В ноябре 1991 г. в своей речи в Хьюстоне экс-премьер-министр Великобритании М. Тэтчер заявила, что «по оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 млн чел», — сказала Захарова.

Дипломат также отметила, что будет рада, если окажется, что Тэтчер таких слов не говорила.

В комментариях к твиту журналист Алексей Ковалев обратил внимание, что фраза ошибочно приписывается Тэтчер, она взята из книги Андрея Паршева «Почему Россия не Америка», а в исторических документах ее нет.