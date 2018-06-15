Юноша публично оголился перед Тимошенко 

15 июня в Киеве открылся форум «Новый курс Украины», который организовала партия «Батьковщина», лидером которой является Юлия Тимошенко. Открытие форума ознаменовалась курьёзом. Когда Юлия Тимошенко выступала на сцене с речью, туда поднялся молодой человек. Он подарил Тимошенко красивый букет и выразил своё восхищении. Также юноша сказал, что любит Юлию, а потом добавил: «Я вам очень верил. Я надеюсь. Мы хотим в Европу». После этого мужчина снял футболку. На его спине красовалась надпись «Новый курс Украины», а под ней была стрелка, указывающая вниз. Политик отреагировала на ситуацию с юмором, отметив, что это был экспромт, но немного растерялась и быстро продолжить речь не смогла.