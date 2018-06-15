Ещё
Захарова: знакомство Пашиняна и Алиева — это еще не переговоры по Карабаху
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поклонская выдвинула Трампу ультиматум
Поклонская выдвинула Трампу ультиматум

Захарова: знакомство Пашиняна и Алиева — это еще не переговоры по Карабаху 

ТАСС 45 минут назад
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не путать контакты лидеров России, Азербайджана и Армении на открытии чемпионата мира по футболу с возобновлением работы по урегулированию в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Не надо путать форматы, — сказала она, отвечая на вопрос о том, повлияет ли встреча лидеров Армении и Азербайджана на возобновление переговоров по Нагорному Карабаху. — Есть общение между главами государств, которое предполагает и многостороннее, и двустороннее общение, а есть проблема, у которой есть свой формат решения".
"Конечно, создание благоприятной атмосферы не только способствует, на наш взгляд, продвижению переговорного процесса, но и является важнейшим залогом для решения той проблемы, о которой вы сказали. Но это разные форматы", — добавила она.
В четверг во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу президент РФ Владимир Путин познакомил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Вскоре Пашинян во время онлайн-трансляции в Facebook сообщил, что на встрече «никакого существенного разговора не было».
ТАСС: последние новости
Песков: продвинуть решение украинского вопроса может только реализация минских соглашений Песков: говорить о налаживании отношений между РФ и США рано Пашинян рассказал, что Путин познакомил его с Алиевым
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малахов привел Пугачеву в бешенство103
Боярский высказался о пенсионном возрасте665
ЦБ принял решение по ставке71
Поклонская выдвинула Трампу ультиматум96
Песков объяснил слова Путина о пенсиях 13-летней давности718
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение