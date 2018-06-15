Захарова: знакомство Пашиняна и Алиева — это еще не переговоры по Карабаху

"Не надо путать форматы, — сказала она, отвечая на вопрос о том, повлияет ли встреча лидеров Армении и Азербайджана на возобновление переговоров по Нагорному Карабаху. — Есть общение между главами государств, которое предполагает и многостороннее, и двустороннее общение, а есть проблема, у которой есть свой формат решения".

"Конечно, создание благоприятной атмосферы не только способствует, на наш взгляд, продвижению переговорного процесса, но и является важнейшим залогом для решения той проблемы, о которой вы сказали. Но это разные форматы", — добавила она.