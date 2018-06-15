Чей Крым: дилемма для Запада и тупик для Украины

«Сказал то, о чем все молчат»: Трамп сделал вопрос Крыма дилеммой для Запада и тупиком для Украины

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Владимир Джабаров. Не удивительно, что в Белом доме отказались комментировать слова Трампа о российском Крыме‍ — это шок для всего западного мира. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал сенатор Совета Федерации РФ "Президент США Трамп весьма оригинален, он разительно отличается от классических политиков всего мира. В первую очередь тем, что говорит максимально просто и откровенно. Репликой о Крыме американский лидер озвучил то, в чем однозначно уверены его коллеги по западному миру. Но они боятся произнести это вслух, а для Трампа это не проблема. Хотя по большому счету ничего нового из его уст не прозвучало. Крым действительно говорит по-русски, это исконно российская земля. Население полуострова сделало выбор о том, с каким государством идти в будущее, в 2014 году, но до этого Крым 200 лет находился в составе нашей страны. Трамп озвучил простые реалии, и, может, сейчас это отрезвит политиков Запада, избавит их от глупых иллюзий", — отмечает парламентарий. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс отказалась комментировать информацию СМИ, согласно которой американский лидер Дональд Трамп назвал Крым российским. Сандерс заявила, что не в курсе подобных высказываний Трампа. Американские СМИ со ссылкой на анонимные источники объявили: во время переговоров на саммите G7 президент США поднял вопрос о Крыме. В частности, заявил: "Крым российский, потому что его жители говорят на русском". В Белом доме опровергать это высказывание Трампа не стали, назвав их "частными переговорами". "Заявление Трампа показывает, что Запад воюет с ветряными мельницами — смысла поднимать вопрос Крыма просто нет. А в сложившейся ситуации нужно восстанавливать связи с Россией, которые рвали в 2014-м и в последующие годы. И скорее всего, его реплики о Крыме западные политики попытаются дезавуировать. Но слово не воробей, оно прозвучало и останется в истории. Трамп просто сказал то, что думал. Россия говорит об этом уже пятый год, но ее просто отказываются услышать, эти слова отметались. Теперь, когда они прозвучали от американского президента, то стали шоком для западного мира. Но с этими реалиями придется смириться — поведение Трампа на G7 и его стиль общения с союзниками показали, что жить со старыми установками и иллюзиями больше не получится. Да и просто незачем", — считает сенатор. России не нужно признание Крыма Помимо признания Крыма российским, Трамg в ходе ужина с коллегами по G7 высказал удивление фактом, что другие лидеры поддерживают Украину . Последнюю он назвал "одной из самых коррумпированных стран в мире". Американские СМИ, подающие эти слова президента под соусом сенсации, еще сомневаются, стоит ли относиться к этим репликам как к очередной шутке Трампа, либо стоит говорить о радикальном развороте во внешней политике Штатов. Трамп не впервые высказывает свое мнение о полуострове, воссоединившемся с Россией в 2014 году. Во время саммита в Канаде на вопрос журналистов, стоит ли признавать Крым частью России, он заявил: задавать такой вопрос стоит Бараку Обаме , при котором Крым и "ушел" от Украины. Дескать, именно Обама "позволил России потратить кучу денег на Крым". Американский лидер добавил, что по крымскому вопросу он занял бы "совершенно другую позицию", не уточнив, в чем именно она могла заключаться". "Все дебаты вокруг статуса Крыма — не более, чем политические спекуляции, и они, по большому счету, бессмысленны. Крым — не самостоятельный международный субъект, а часть Российской Федерации, его признание или непризнание тем или иным государством для РФ не важно. Россия — государство, признанное всеми странами мира, у нее есть суверенитет и территория, частью которой стал Крым. Это реалии сегодняшней геополитики. После высказываний Трампа Запад, скорее всего, разразится негодующими воплями — далеко не все готовы подтвердить то, в чем давно молча не сомневаются. Но ни на Крым, ни на Россию, ни на международную ситуацию разного рода заявления политиков оказать влияния не смогут. Вероятнее всего, будут протестующие крики и на Украине, хотя не слишком громкие — Киев побоится вступать в открытую конфронтацию с американским президентом. Трамп для украинской власти — последняя надежда удержаться во главе страны, после того, как Европа открыто высказывает разочарование политикой президента Петра Порошенко. Испортить отношения с американским лидером равносильно политической смерти Порошенко, потому последний постарается не заметить "неудобных" высказываний президента США ", — заключает Владимир Джабаров.