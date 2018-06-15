Ещё
Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца 

Lenta.ru 2 часа назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил эмоциями жесты, которые Владимир Путин адресовал принцу Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда. Об этом он рассказал в комментарии для радиостанции «Говорит Москва».
После каждого забитого российской командой гола в ворота саудитов Путин обращал взор на принца и разводил руками, будто бы извиняясь. После финального свистка российский лидер обнял Аль Сауда.
«Это эмоции! За победу в спорте не извиняются», — сказал Песков, отвечая на предположение зрителей о том, что Путин извинялся за хорошую игру россиян.
14 июня сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в матче-открытии чемпионата мира по футболу 2018 года. Встреча завершилась со счетом 5:0.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии8  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине остро отреагировали на слова Трампа о Крыме514
Раскрыт размер наследства Говорухина51
Голикова пояснила порядок выхода на пенсию2498
Правительство сокращает долю пенсионеров147
Российский госдолг больше никому не нужен1
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
00:48
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
Происшествия
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
00:46
Путин высказался о смерти Говорухина
Общество Политика
26:13
«Газпром» временно «победил» споре с «Нафтогазом»
Компании Рынки
02:32
Как Че Гевара стал символом капитализма
Общество
08:25
В повышении пенсионного возраста нашли плюсы
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение