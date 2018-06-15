Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца

После каждого забитого российской командой гола в ворота саудитов Путин обращал взор на принца и разводил руками, будто бы извиняясь. После финального свистка российский лидер обнял Аль Сауда.

«Это эмоции! За победу в спорте не извиняются», — сказал Песков, отвечая на предположение зрителей о том, что Путин извинялся за хорошую игру россиян.

14 июня сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в матче-открытии чемпионата мира по футболу 2018 года. Встреча завершилась со счетом 5:0.