Голикова сменила Голодец на посту координатора Комиссии по социально-трудовым отношениям 

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера Татьяну Голикову координатором Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
С 2012 года координатором Комиссии являлась вице-премьер Ольга Голодец, курировавшая в прежнем составе правительства социальные вопросы.
Членами Комиссии являются представители общероссийских объединений профсоюзов, общероссийских объединений работодателей, правительства РФ.