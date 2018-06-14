Ставку НДС в России поднимут с 18% до 20% 

Председатель правительства России Дмитрий Медведев, выступая на заседании кабинета министров, объявил о повышении ставки НДС с 18% до 20%, передает РИА Новости.
"Мы остановились на следующих решениях, которые предлагаются к рассмотрению. Первое — будет изменена ставка налога на добавленную стоимость. Сейчас базовая ставка НДС — 18%. Предлагается сделать ее 20%", — сказал премьер-министр.
Медведев подчеркнул, что льготы по НДС по социально значимым товарам и услугам будут сохранены.
Ранее в четверг правительство также предложило с 2019 года поэтапно начать процесс повышения пенсионного возраста россиян.