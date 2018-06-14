Россияне назвали самые дружественные и враждебные страны 

«Левада-Центр» узнал, как россияне относятся к тем или иным странам.
По результатам опроса 49% респондентов назвали самым близким союзником России Белоруссию, 40% — Китай, 32% — Казахстан, 21% — Сирию, 19% — Индию, по 11% — Армению, Узбекистан и Кубу.
Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в рамках союзного государства Москва и Минск добились роста товарооборота, укрепления инвестиционного сотрудничества и увеличения доли взаимных расчётов в национальных валютах до 83%, что позволяет избавиться от зависимости от внешней конъюнктуры. После переизбрания на пост президента России Владимир Путин выбрал Китай для совершения первого государственного визита, тем самым отметив высокий уровень двусторонних отношений.
Недружественными России странами 78% участников исследования назвали США, 49% — Украину, 38% — Великобританию, 26% — Латвию, 24% — Польшу, 23% — Литву, 17% — Германию, 15% — Эстонию, по 8% — Францию и Грузию.
Несмотря на предвыборные обещания улучшить российско-американские отношения, президент США Дональд Трамп спустя 16 месяцев после инаугурации не может наладить полноценный диалог с Москвой и провести двустороннюю встречу со своим российским коллегой из-за давления внутриполитического истеблишмента. Украинские власти на протяжении более четырёх лет бездоказательно обвиняют Россию в «оккупации» Донбасса, хотя Москва прикладывает максимум усилий для деэскалации конфликта, и «аннексии» Крыма, который перешёл в состав РФ по итогам референдума. В марте премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй возложила вину за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери на Россию, ничего не аргументировав свои заявления. На фоне этого скандала вслед за Лондоном многие страны российских дипломатов.