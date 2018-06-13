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Путин утвердил состав своей администрации
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Путин утвердил состав своей администрации 

Рамблер 30 минут назад
Президент России Владимир Путин произвел кадровые назначения в администрации президента.
Согласно указу, Антон Вайно назначен руководителем администрации президента, Алексей Громов назначен первым заместителем руководителя администрации президента, Сергей Кириенко назначен первым заместителем руководителя администрации президента, Магомедсалам Магомедов назначен заместителем руководителя администрации президента, Владимир Островенко назначен заместителем руководителя администрации президента, Дмитрий Песков назначен заместителем руководителя администрации президента — пресс-секретарем президента, Андрей Белоусов назначен помощником президента, Владислав Сурков назначен помощником президента.
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