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Медведев уволил пятерых заместителей министров
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Медведев уволил пятерых заместителей министров 

Ведомости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместители министра сельского хозяйства Евгений Громыко и Евгения Непоклонова, статс-секретарь — замминистра культуры Александр Журавский, а также замминистра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев и Александр Осипов освобождены от своих должностей по собственным просьбам. Соответствующие распоряжения премьера Дмитрия Медведева опубликованы на портале раскрытия правовой информации.
В мае новым министром сельского хозяйства вместо Александра Ткачева был назначен предправления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев. После назначения он пригласил в Минсельхоз в качестве своего заместителя выходца из Россельхозбанка Дмитрия Сергеева. Сейчас у министра сельского хозяйства шесть заместителей.
Министром культуры в новом правительстве остался Владимир Мединский. До увольнения Журавского у руководителя Минкультуры было пять заместителей.
Новым министром по развитию Дальнего Востока вместо Александра Галушко стал губернатор Амурской области Александр Козлов.
Также Медведев подписал постановление о сокращении штатной численности заместителей министра экономического развития с 13 до 12 человек и увеличении числа замминистра промышленности и торговли с девяти до 10.
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