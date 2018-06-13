Медведев уволил пятерых заместителей министров

Министром культуры в новом правительстве остался Владимир Мединский . До увольнения Журавского у руководителя Минкультуры было пять заместителей.

Также Медведев подписал постановление о сокращении штатной численности заместителей министра экономического развития с 13 до 12 человек и увеличении числа замминистра промышленности и торговли с девяти до 10.