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Медведев освободил Журавского от должности статс-секретаря — замминистра культуры РФ
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Медведев освободил Журавского от должности статс-секретаря — замминистра культуры РФ 

ТАСС 8 часов назад
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Александра Журавского от должности статс— секретаря — заместителя министра культуры РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте кабмина.
"Освободить Журавского Александра Владимировича от должности статс-секретаря — заместителя Министра культуры Российской Федерации по его просьбе", — говорится в документе.
Журавский курировал в министерстве деятельность Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества, а также Нормативно-правового департамента.
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