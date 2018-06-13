Медведев освободил Журавского от должности статс-секретаря — замминистра культуры РФ

"Освободить Журавского Александра Владимировича от должности статс-секретаря — заместителя Министра культуры Российской Федерации по его просьбе", — говорится в документе.

Журавский курировал в министерстве деятельность Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества, а также Нормативно-правового департамента.