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Россию утопили в санкциях
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Россию утопили в санкциях 

News.ru 2 часа назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com
Минфин США ввёл очередную порцию антироссийских санкций. На этот раз ограничения затронут трёх граждан, три компании и две аффилированные с ними зарубежные структуры. Из объяснения американского министерства следует, что причиной новых ограничительных мер послужило «причастность физлиц и компаний к кибератакам».
Речь идёт о принятом год назад законе об усилении санкционного режима в отношении России, получившем название CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act — «О противодействии противникам Америки путём санкций»). Таким образом ведомство Стивена Мнучина продолжило курс на ограничение зарубежных проектов российского бизнеса.
На этот раз под запретительные меры попали Олег Чириков, Владимир Каганский и Александр Трибун. Американский Минфин называет их причастными к деятельности компании «Дайвтехносервис». Из открытой информации о компании известно, что структура специализируется на разработке и производстве, пуско-наладочных работах, гарантийном и послегарантийном обслуживании всех видов водолазного оборудования. Кроме того, в список попало ФГУП «НИИ "Квант"». В деятельности компаний ничего криминального не нашли, однако указывается, что обе компании зарегистрированы в Санкт-Петербурге и связаны с Федеральной службой безопасности.

Глубоководный манёвр

По словам Мнучина, «предприятия, попавшие в санкционный лист, способствовали улучшению кибер— и подводных возможностей России посредством их работы с ФСБ, и поэтому подвергают опасности безопасность Соединённых Штатов и наших союзников». Глава американского Минфина добавил, что целью санкций стали возможности властей РФ отслеживать данные, которые проходят по подводным кабелям связи и «несут в себе основную долю мировой телекоммуникационной информации».
«Соединённые Штаты сейчас ведут деятельность по противодействию враждебным игрокам, которые по указанию Российской Федерации и её военных и разведывательных служб увеличивают наступательный киберпотенциал России. Подпавшие под санкции структуры напрямую занимались улучшением российского потенциала в кибернетической сфере и под водой посредством работы на ФСБ, и таким образом они подвергают риску безопасность США и их союзников», — говорится в заявлении Мнучина.
Этим ведомство не ограничилось. Среди злободневных российских действий также назвали распространение компьютерного вируса NotPetya, проникновение в компьютерные энергосети США, а также атаки на сетевые устройства. Интересно также, что санкции введены и в отношении израильской компании Embedi, а также компании Erpscan. Согласно информации, их офисы расположены в Амстердаме, Праге и Тель-Авиве.
Шестого апреля тот же Минфин ввёл санкции против 38 российских компаний, бизнесменов и политиков, аргументируя тем, что указанные лица ведут «разнообразную злонамеренную деятельность РФ». В запретительный список попали 7 российских бизнесменов, 14 компаний и 17 правительственных служащих. Список оказался впечатляющим, под санкции тогда попали Олег Дерипаска (представляющий на тот момент «Русал»), Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг, Сулейман Керимов, Андрей Костин, Владимир Богданов и Кирилл Шамалов. В числе компаний, получивших «чёрную метку», также оказались En+, группа «ГАЗ», агрохолдинг «Кубань», Basic Element Ltd, B-Finance Ltd, «ЕвроСибЭнерго» и «Русские машины».

Вспомнили о беспилотниках

Связаны ли новые санкции с производством ядерного беспилотника, о котором говорил президент РФ Владимир Путин, — неизвестно. В марте в послании Федеральному Собранию глава государства сообщил о целой серии нового вооружения, которое готовится в пику заявлениям американских властей о переводе собственного ВПК на военные рельсы. Тогда речь шла о разработке беспилотных подводных аппаратов, способных двигаться на большой глубине со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и «самых скоростных надводных кораблей».
Припомнив на этот раз вирус NotPetya, американский Минфин упомянул об опасности передачи через «мировую информационную сеть» данных посредством подводных кабелей связи. Однако такой проблемы не видят в российском «Газпроме».
В газовой компании связали новые запретительные меры с получением предпоследнего разрешения на прокладку газопровода «Северный поток-2». Речь идёт о Швеции, которая ранее неоднократно высказывала опасения о том, что параллельно с самой трассой может вестись прокладка оптоволокна, которое может считывать информацию с конкурирующих трасс, проложенных еще в 70-е годы при финансовой помощи Вашингтона. Проект не пришёлся по вкусу США, однако ожидается, что с окончанием строительства нового газопровода санкционные рычаги начнут терять актуальность.
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