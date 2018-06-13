РФ ждет масштабная миграционная амнистия

В России готовится миграционная амнистия

Граждане Донецкой и Луганской Народный Республик смогут оставаться в России неограниченный срок и трудоустраиваться без необходимости оформлять патент. Такие предложения содержат законопроекты, которые в июле Госдума планирует рассмотреть в первом чтении.

Обе инициативы были внесены в Государственную думу 5 апреля. Первая предлагает отменить ограничение по срокам пребывания переселенцев, вторая — необходимость оформлять патент для трудоустройства. Поправки в Федеральный закон №115 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» касаются переселенцев, которые имеют документы, выданные в ДНР и ЛНР.

«До 22 июня будут предоставлены отзывы, законопроекты пройдут комитеты и будут вынесены на первое чтение. Я надеюсь, это произойдёт уже в июле», — рассказал «Парламентской газете» один из авторов инициатива, член комитета Госдумы по контролю и Регламенту Дмитрий Белик.

Решение о включении проектов в примерную программу работы Госдумы на июль 2018 года было принято комитетом по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений 15 мая. Отзывы, предложения и замечания по этим инициативам должны предоставить комитеты, комиссии и фракции Госдумы, а также власти субъектов РФ, Общественная палата , Правительство, Совет Федерации и президент.

«На «Прямой линии» президент дал очень чёткий посыл о том, что эти люди — наши соотечественники, в большинстве своём русские люди, русскоязычные. Я вообще считаю, что эти люди должны приходить в миграционную службу и им в три дня должны оформлять все документы. Именно об этом говорил президент», — отметил Дмитрий Белик.

Хотя Владимир Путин говорил об этом неоднократно, чиновники не проявили должной реакции, посетовал депутат. Он рассказал, что у него самого есть масса знакомых, которые месяцами вынуждены обивать пороги, чтобы получить разрешение на временное проживание, не говоря уже о других документах. «Эта система должна быть сломана. Я надеюсь, что прошедшая „Прямая линия“ с президентом поставим точку в этом вопросе», — поделился Дмитрий Белик.

В законопроектах «о миграционной амнистии» для граждан ДНР и ЛНР отмечается, что послабления вводятся не бессрочно, а на период действия указа президента России о признании документов и номерных знаков, выданных в республиках Донбасса. Напомним, сам указ будет действовать до политического урегулирования ситуации на Донбассе на основании Минских соглашений.

Вместе с тем, у законодателей есть задача облегчить процесс натурализации переселенцев. «Полагаю, что в ближайшее время будут рассмотрены законопроекты, которые дадут возможность нашим соотечественникам получать гражданство. Во-первых, это будет справедливо. Во-вторых, будем говорить честно, это позволит нам улучшить демографическую ситуацию. Это наши люди, которые имеют полное право жить в России», — подчеркнул Дмитрий Белик.